TÜRKİYE - İZLANDA MAÇI ERTELENİRSE NE ZAMAN OYNANACAK?

Karşılaşmanın ertelenip, ertelenmeyeceğiyle ilgili son karar ise bugün yapılacak eş güdüm toplantısında verilecek. İki ülkenin federasyon yetkilileri ile UEFA temsilcileri, karşılaşmanın oynanacağı Laugardalsvöllur Stadyumu’nda TSİ 14.00'te eş güdüm toplantısı yapacak.

Bu toplantının ardından maçla ilgili nihai karar alınacak. Mücadelenin ertelenmesi halinde 15 Ekim Salı günü daha erken bir saatte oynanması bekleniyor.