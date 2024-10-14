İzlanda - Türkiye maçı ertelenecek mi, iptal edilecek mi? Gözler UEFA kararında!
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 4. maçında İzlanda ile karşılaşacak. Başkent Reykjavík'teki Laugardalsvöllur Stadyumu'nda oynanacak maç, saat 21.45'te başlayacak. Ancak sahada maç saatinde don yaşanacağı düşünülüyor. İzlanda'daki hava koşullarıyla sebebiyle maçın ertelenme ihtimali bulunuyor. Bu gelişme sonrası ''İzlanda - Türkiye maçı ertelenecek mi?'' sorusu gündeme geldi. Gözler UEFA'nın alacağı kararda. Peki, Milli maç ertelenir mi, iptal edilir mi? İşte detaylar…
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’ta mücadele eden A Milli Futbol Takımı, gruptaki dördüncü maçında bu akşam İzlanda’ya konuk olacak. Saat 21.45’te başlayacak karşılaşma, Reykjavík'teki Laugardalsvöllur Stadyumu'nda oynanacak. Ancak İzlanda'daki hava koşulları sebebiyle sahada don yaşanacağı düşünülüyor. Bu seveple karşılaşmanın ertelenme ihtimali bulunuyor. UEFA kararları yakından takip ediliyor. Peki, İzlanda - Türkiye maçı ertelenecek mi, milli maç iptal edilecek mi? İşte konu hakkında son gelişmeler…
İZLANDA - TÜRKİYE MAÇI ERTELENECEK Mİ?
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta bu akşam 21.45'te oynanacak İzlanda - Türkiye maçının ertelenme ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.
Maçın oynanacağı saatte Başkent Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda don yaşanma durumu olduğu aktarılırken İzlandalı yetkililerin konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nu da bilgilendirdiği aktarıldı.
Karşılaşmanın ertelenme ihtimali değerlendirilirken konu kısa süre içinde netlik kazanacak.
ZEMİN BRANDAYLA KAPLANDI
Başkent Reykjavik’te hava sıcaklığı eksi derecelerde seyrediyor. Gün içinde -3 derece olan hava ısısı maçın başlama saatinde biraz yumuşayarak 1 ile -3 derecelerde olması bekleniyor.
Bunun yanı sıra İzlanda Uluslar Ligi’ndeki son maçında 3 gün önce bu statta Galler’i konuk etmişti. Karşılaşmanın ardından Laugardalsvöllur Stadyumu’nun zemini branda ile kaplandı.
Türkiye ve İzlanda, dün karşılaşma öncesindeki son antrenmanlarını da Laugardalsvöllur Stadyumu’nun zemininin bozulmaması adına Midgardur Spor Kompleksi'nde gerçekleştirdi.
TÜRKİYE - İZLANDA MAÇI ERTELENİRSE NE ZAMAN OYNANACAK?
Karşılaşmanın ertelenip, ertelenmeyeceğiyle ilgili son karar ise bugün yapılacak eş güdüm toplantısında verilecek. İki ülkenin federasyon yetkilileri ile UEFA temsilcileri, karşılaşmanın oynanacağı Laugardalsvöllur Stadyumu’nda TSİ 14.00'te eş güdüm toplantısı yapacak.
Bu toplantının ardından maçla ilgili nihai karar alınacak. Mücadelenin ertelenmesi halinde 15 Ekim Salı günü daha erken bir saatte oynanması bekleniyor.
ULUSLAR LİGİ'NDEKİ 4. MAÇ
Türkiye, grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kalırken, İzmir'de İzlanda'yı 3-1 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip, üçüncü maçında Karadağ'ı 1-0 yendi.
Gruba sahasında 2-0'lık Karadağ galibiyetiyle başlayan İzlanda ise ikinci maçında Türkiye'ye 3-1 yenildi ve son mücadelesinde sahasında Galler ile 2-2 berabere kaldı.
Dördüncü maçlar öncesinde Türkiye, 7 puanla lider durumda bulunuyor. Grupta 5 puanlı Galler 2'nci, 4 puanlı İzlanda 3'üncü sırada yer alıyor. Grupta Karadağ'ın ise puanı bulunmuyor.