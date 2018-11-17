Türkiye İsveç UEFA Uluslar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta soruları araştırılıyor. İki ülke milli takımları arasında 6'sı resmi, 5'i özel geride kalan 11 maçta Türkiye 5, İsveç 2 galibiyet alırken, 4 maçta da eşitlik bozulmadı. Peki, Milli maç hangi kanalda? Türkiye İsveç maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?
TÜRKİYE İSVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Futbol Takımı'nın İsveç ile bugün Konya'da oynayacağı UEFAUluslar B Ligi 5. hafta maçını Romanya Futbol Federasyonundan Istvan Kovacs yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonundan alınan bilgiye göre, Kovacs'ın yardımcılıklarını Vasile Florin Marinescu ve Mihai Ovidiu Artene yapacak. Maruis Avram ve Horatiu Mircea Fesnic'in ilave yardımcı olarak görev alacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alexandru Cerei olacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak. TRT 1'den naklen yayınlanacak.
İLK MAÇ 1951'DE
Türkiye ile İsveç tarihlerinde ilk kez 1951 yılında karşı karşıya geldi.
İsveç'te oynanan özel maçta, ay-yıldızlı ekip 50. dakikada Lefter Küçükandonyadis'in penaltı golüyle öne geçse de karşılaşma ev sahibi takımın 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
SON MAÇTA BÜYÜK GERİ DÖNÜŞ
Türkiye ile İsveç son kez 10 Eylül'de İsveç'te oynanan UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde karşılaştı.
Ay-yıldızlı ekip 2-0 geriye düştüğü mücadeleyi 51. dakikada Hakan Çalhanoğlu ile 88 ve 90+2. dakikalarda Emre Akbaba'nın attığı gollerle 3-2 kazanmayı başardı.
İsveç'in gollerini ise 35. dakikada Isaac Thelin ve 49. dakikada Viktor Claesson kaydetti.
İSVEÇ'İN SON GALİBİYETİ 17 YIL ÖNCE
İsveç, Türkiye karşısındaki son galibiyetini 17 yıl önce elde etti.
İki ekip, 2002 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçında, Eylül 2001'de Ali Sami Yen Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Mücadele konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
MAÇLAR
Türkiye ile İsveç A milli futbol takımları arasında geride kalan 11 maçta alınan sonuçlar şöyle:
|Tarih
|Yer
|Organizasyon
|Sonuç
|10.06.1951
|Stockholm
|Özel
|1 - 3
|14.11.1951
|İstanbul
|Özel
|1 - 0
|29.03.1995
|İstanbul
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|2 - 1
|15.11.1995
|Stockholm
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|2 - 2
|15.06.2000
|Eindhoven
|Avrupa Şampiyonası Finalleri
|0 - 0
|07.10.2000
|Göteborg
|Dünya Kupası Elemeleri
|1 - 1
|05.09.2001
|İstanbul
|Dünya Kupası Elemeleri
|1 - 2
|06.08.2008
|İstanbul
|Özel
|0 - 0
|05.03.2014
|Ankara
|Özel
|2 - 1
|24.03.2016
|Antalya
|Özel
|2 - 1
|10.09.2018
|Stockholm
|UEFA Uluslar Ligi
|3 - 2
Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Türkiye alınmıştır.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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