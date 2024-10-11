UEFA Uluslar Ligi’nde heyecan devam ediyor. A Milli Futbol Takımı, B Ligi 4. Grup’taki üçüncü maçında Karadağ’ı konuk ediyor. Grupta oynadığı ilk maçta Galler ile golsüz berabere kalan Türkiye, ikinci maçında ise İzlanda’yı 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla 4 puan toplayan Ay-yıldızlılar, grupta ilk sırada yer alıyor. Galler’in averajla önünde olan Montella’nın öğrencileri, Karadağ karşısında hata yapmak istemiyor. Peki Türkiye - Karadağ milli maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Karadağ maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, Milli maç canlı izle kanalı, saati ve muhtemel 11'ler…