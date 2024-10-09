Türkiye - Karadağ maçı için geri sayım başladı. Gruptaki üçüncü maçına çıkacak A Milli Futbol Takımı, gruptaki ilk maçında Galler ile berabere kalırken, ikinci maçında ise İzlanda'yı 3-1 mağlup ederek puanını 4'e yükseltmişti. Milli takım Karadağ karşısında alacağı galibiyet ile zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Peki, UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...