Milli maç ne zaman, saat kaçta? Uluslar Ligi Türkiye - Karadağ maçı hangi kanalda yayınlanacak?
A Milli Futbol Takımı, Uluslar B Ligi 4. Grup 3. maçında Karadağ ile zorlu bir maça çıkacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Türkiye - Karadağ maçının tarihi ve saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Grupta oynadığı 2 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik alan ay yıldızlılar, Uluslar B Ligi 4. Grup'ta zirvede bulunuyor. Türkiye Karadağ karşısında galip gelip gruptaki iddiasını sürdürmek istiyor. Peki, Milli maç ne zaman, UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Karadağ maçı hangi kanalda? İşte milli takım maç programı...
Türkiye - Karadağ maçı için geri sayım başladı. Gruptaki üçüncü maçına çıkacak A Milli Futbol Takımı, gruptaki ilk maçında Galler ile berabere kalırken, ikinci maçında ise İzlanda'yı 3-1 mağlup ederek puanını 4'e yükseltmişti. Milli takım Karadağ karşısında alacağı galibiyet ile zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Peki, UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...
MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye Karadağ milli takım maçı, 11 Ekim 2024 Cuma günü saat 21.45'te oynanacak.
MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Türkiye Karadağ maçı, TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU AÇIKLANDI!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Vincenzo Montella'nın belirlediği 27 kişilik aday kadroda şu futbolcular yer alıyor:
Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir)
Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma)
Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica)
Forvet: Ahmed Kutucu (ikas Eyüpspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Getafe), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)
A Milli Takım'ın aday kadrosunda Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar ve Ozan Kabak sakatlıkları sebebiyle yer almadı.
A MİLLİ TAKIM ULUSLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ
11 Ekim 2024 / 21.45: Türkiye - Karadağ
14 Ekim 2024 / 21.45: İzlanda - Türkiye
16 Kasım 2024 / 20.00: Türkiye - Galler
19 Kasım 2024 / 22.45: Karadağ - Türkiye