Bu yıl ülkemizi UEFA Uluslar Ligi C Ligi Grup 1'de temsil edecek A Milli Futbol Takımımız, grup maçlarına Faroe Adaları karşılaşmasıyla başlıyor. Peki, yurdumuzun dört bir yanındaki binlerce futbolseverin heyecanla beklediği Türkiye Faroe Adaları maçı maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

TÜRKİYE FAROE ADALARI MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Faroe Adaları maçı 4 Haziran Cumartesi günü saat 21:45'de oynanacak.

TÜRKİYE FAROE ADALARI MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Faroe Adaları maçı TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak ve Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.