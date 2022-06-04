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Milli maç ne zaman, saat kaçta? Türkiye Faroe Adaları maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımımız, Ulusar Ligi'ne Faroe Adaları maçıyla başlıyor. Bu yıl C Ligi Grup 1'de mücadele edecek olan millilerimiz; ilk maçında 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. Peki, futbolseverlerin heyecanla beklediği Türkiye Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Milli maç ne zaman, saat kaçta? Türkiye Faroe Adaları maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bu yıl ülkemizi UEFA Uluslar Ligi C Ligi Grup 1'de temsil edecek A Milli Futbol Takımımız, grup maçlarına Faroe Adaları karşılaşmasıyla başlıyor. Peki, yurdumuzun dört bir yanındaki binlerce futbolseverin heyecanla beklediği Türkiye Faroe Adaları maçı maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

TÜRKİYE FAROE ADALARI MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Faroe Adaları maçı 4 Haziran Cumartesi günü saat 21:45'de oynanacak.

TÜRKİYE FAROE ADALARI MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Faroe Adaları maçı TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak ve Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

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