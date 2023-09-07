Milli maç ne zaman ve nerede oynanacak? Türkiye Ermenistan maçı bugün mü?
Euro 2024 Elemeleri D Grubu 5. hafta mücadelesinde A Milli Futbol Takımımız, sahasında Ermenistan'ı konuk etmeye hazırlanıyor. Rakibiyle deplasmanda oynadığı grubun ilk maçını 2-1 kazanmayı başaran millilerimiz, şimdiye çıktığı 4 maçta 3 galibiyet aldı ve liderlik koltuğuna oturdu. İşte, şimdiden heyecanla beklenen Türkiye Ermenistan mücadelesine ilişkin detaylar...
Türkiye Ermenistan milli maçı için artık heyecanlı bekleyiş başladı. Almanya'nın ev sahipliği yapacağı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda katılmak isteyen A Milli Futbol Takımımız, D Grubu'ndaki 5. maçında Ermenistan ile karşı karşıya geliyor. Eskişehir'de oynanacak karşılaşmaya dair bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik...
TÜRKİYE ERMENİSTAN MAÇI NE ZAMAN?
Euro 2024 D Grubu 5. hafta karşılaşmasına sahne olacak Türkiye Ermenistan karşılaşması 8 Eylül Cuma günü (yarın) saat 21:45'de oynanacak.
Zorlu mücadelenin TRT 1'den canlı yayınlanması bekleniyor.
TFF AÇIKLADI: TÜRKİYE ERMENİSTAN MAÇI BİLETLERİ SATIŞTA
TFF'den yapılan açıklama şöyle:
"A Millî Takımımızın, 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri D Grubu'nda 8 Eylül Cuma Günü saat 21:45'te Eskişehir Yeni Stadyumu'nda Ermenistan ile oynayacağı maçın genel bilet satışları başladı.
Biletler www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan, Passolig Kart ve Kağıt Bilet olarak satın alınabilecek. Passo dışında farklı sitelerden alınan biletler hususunda sorumluluk kabul edilmeyecektir.
Türkiye-Ermenistan maçının bilet fiyatları 200, 300 ve 400 TL olarak belirlendi."
EURO 2024 ELEMELERİ D GRUBU PUAN DURUMU
1.TÜRKİYE - 9 Puan (4 maç)
2.ERMENİSTAN - 6 Puan (3 maç)
3.HIRVATİSTAN - 4 Puan (2 maç)
4.GALLER - 4 Puan (4 maç)
5.LETONYA - 0 Puan (3 maç)
MİLLİ TAKIMIMIZIN ERMENİSTAN MAÇI KADROSU
Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Onur Bulut (Beşiktaş), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (TSG 1899 Hoffenheim), Kazımcan Karataş (Galatasaray), Mert Müldür (Fenerbahçe)
Orta saha - Forvet: Cengiz Ünder (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Salih Uçan (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Stade Rennais), Umut Nayir (Fenerbahçe)