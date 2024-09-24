Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi Türkiye Karadağ maçı hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında Galler deplasmanından golsüz beraberlikle dönerken ikinci mücadelesinde İzlanda'yı 3-1 mağlup etmeyi başardı. Vincenzo Montella yönetimindeki Ay-yıldızlılar, grupta üçüncü maçına çıkmaya hazırlanıyor. Türkiye, 3. maçında Karadağ ile mücadele edecek. Milliler, rakibini mağlup ederek ligdeki ikinci galibiyetini almak istiyor. Peki Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar B Ligi Türkiye Karadağ maçı hangi kanalda? İşte, 2024 Milli maç tarihi ve canlı yayın kanalı...
Türkiye Karadağ maçı için geri sayım başladı. UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında Galler ile berabere kalan A Milli Futbol Takımı, ikinci maçında ise İzlanda'yı 3-1 mağlup etmişti. Bu sonuçla 4 puana ulaşarak grupta zirveye çıkan Ay-yıldızlılar, üçüncü maçında Karadağ'ı konuk edecek. UEFA Uluslar Ligi milli maç tarihi futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Türkiye Karadağ maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında detaylar…
TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında Balkan ülkesi Karadağ ile mücadele edecek.
Türkiye Karadağ maçı, 11 Ekim 2024 Cuma günü saat 21.45'te başlayacak.
TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Türkiye Karadağ maçı, TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
BİRİNCİ TAMAMLAYAN TAKIMLAR ÜST LİGE TERFİ EDECEK
Çift devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmaların ardından, B, C ve D liglerinde gruplarını birinci sırada tamamlayacak takımlar, bir üst lige terfi edecek.
A ve B liglerinde gruplarında son sırada yer alacak takımlar bir alt lige düşecek. A Milli Takım, Uluslar B Ligi 4.Grupta birinci olarak bir üst lige yükselmeyi hedefliyor.
A MİLLİ TAKIM ULUSLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ
11 Ekim 2024 / 21.45: Türkiye - Karadağ
14 Ekim 2024 / 21.45: İzlanda - Türkiye
16 Kasım 2024 / 20.00: Türkiye - Galler
19 Kasım 2024 / 22.45: Karadağ - Türkiye