Türkiye Karadağ maçı için geri sayım başladı. UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında Galler ile berabere kalan A Milli Futbol Takımı, ikinci maçında ise İzlanda'yı 3-1 mağlup etmişti. Bu sonuçla 4 puana ulaşarak grupta zirveye çıkan Ay-yıldızlılar, üçüncü maçında Karadağ'ı konuk edecek. UEFA Uluslar Ligi milli maç tarihi futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Türkiye Karadağ maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında detaylar…