Türkiye Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta?
Türkiye - Karadağ maçı için geri sayım başladı. UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan ekim ayında devam ederken, A Milli Futbol Takımı Karadağ ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Futbolseverler şimdiden bu karşılaşmanın tarihini merak ediyor. Peki, Türkiye-Karadağ maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak? İşte merak edilen bilgiler...
Gözler Türkiye - Karadağ maçına çevrildi. 2024-2025 UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, Karadağ ile kritik bir maça çıkıyor. Futbolseverler, Türkiye - Karadağ maçının ne zaman oynanacağını merakla bekliyor. Bilindiği gibi, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında Galler ile berabere kalan A Milli Futbol Takımı, ikinci karşılaşmasında ise İzlanda'yı 3-1 yenmeyi başardı. Bu galibiyetle Ay-yıldızlılar 4 puan toplayarak grup liderliğine yükseldi. İşte Türkiye - Karadağ maçı tarihi ve saati...
TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında Balkan ülkesi Karadağ ile mücadele edecek.
Türkiye Karadağ maçı, 11 Ekim 2024 Cuma günü saat 21.45'te başlayacak.
TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Türkiye Karadağ maçı, TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
BİRİNCİ TAMAMLAYAN TAKIMLAR ÜST LİGE TERFİ EDECEK
Çift devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmaların ardından, B, C ve D liglerinde gruplarını birinci sırada tamamlayacak takımlar, bir üst lige terfi edecek.
A ve B liglerinde gruplarında son sırada yer alacak takımlar bir alt lige düşecek. A Milli Takım, Uluslar B Ligi 4.Grupta birinci olarak bir üst lige yükselmeyi hedefliyor.
A MİLLİ TAKIM ULUSLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ
11 Ekim 2024 / 21.45: Türkiye - Karadağ
14 Ekim 2024 / 21.45: İzlanda - Türkiye
16 Kasım 2024 / 20.00: Türkiye - Galler
19 Kasım 2024 / 22.45: Karadağ - Türkiye