Milli medikal yazılımı, sağlık çalışanlarını virüsten koruyor

AA

İTÜ ARI Teknokent firmalarından CEIBA Tele Icu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Afşin Alp, "Hastaneler, geliştirdiğimiz CEIBA'nın 'eConnect Medikal Nesnelerin İnterneti' cihazını izolasyon ve karantina odalarına kuracak ve bu sayede gerçek zamanlı olarak monitör ve solunum cihazı gibi başucu cihazlarından anlık olarak veri akışı sağlayacak." dedi.

Alp, geliştirdikleri ve pandemi döneminde öne çıkan sağlık yazılımları hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, pandemi başlangıcında tüm dünyada yoğun bakım doktor ve hemşirelerinin sayısının yetersiz olduğunun fark edildiğini söyledi.

Tüm sağlık çalışanlarının virüse direkt maruz kalmaları senaryosuna odaklandıklarını belirten Alp, şunları kaydetti:

"Pandemiyle beraber mevcut teknolojimiz olan tele sağlık yazılımlarımızı özellikle Kovid-19 odaklı geliştirmeye başladık. Tüm odaklanmamızı Kovid-19 önleyici çözümleri üzerine yaptık.

Hastaneler, geliştirdiğimiz CEIBA'nın 'eConnect Medikal Nesnelerin İnterneti' cihazını izolasyon ve karantina odalarına kuracak ve bu sayede gerçek zamanlı olarak monitör ve solunum cihazı gibi başucu cihazlarından anlık olarak veri akışı sağlayacak. Bugün bu ileri teknoloji, Sayın Cumhurbaşkanımızın inanılmaz desteği ile en hızlı şekilde hayata geçirilen Başakşehir Şehir Hastanesi'nde de kullanılmaya başlandı."

- "Odalara dahi girmeden hasta viziti yapabilirler"

Afşin Alp, geliştirdikleri projenin, hastanelerin en kompleks ve enfeksiyonun en yoğun olduğu yoğun bakım gibi alanlarda kullanılması zorunlu bir sistem olduğunu vurgulayarak, sağlık çalışanlarını koruma ve hastalara zamanında müdahale edebilmenin hem hekimlerin hem de hastaların hayatını kurtardığını söyledi.

Alp, şöyle devam etti:

"CEIBA'nın geliştirdiği 'eClinics' yazılımıyla doktor ve hemşireler, kendi cep telefonu veya mevcut bilgisayarlarından adeta hastanın başındaymış gibi, hiçbir donanım yatırımına gerek kalmadan ve karantina odalarına dahi girmeden çok etkin bir şekilde hastanın vitallerinin gelişimi, anlık cihaz alarmları, dalga formları, laboratuvar verileri, tedaviler gibi hasta takibi, konsültasyon ya da hasta viziti yapabilirler. Hatta virüs tedavisi devam eden hastanenin doktorları, diğer başka hastanedeki doktorlarla CEIBA platformları üzerinden güvenli web konferans ile iletişime geçerek konsültasyon alıp hastalar ile de iletişim sağlayabilirler. Her bir hekim, CEIBA Tele Sağlık sistemi üzerinden 125 hastayı izleyip tedavi etme imkanına sahip. Bunu yaparken CEIBA'nın geliştirdiği yapay zeka motorumuz ZEQAİ'nin geliştirdiği akıllı alarmlar sayesinde olabilecek gelişmeler öncesinde hekim uyarılıyor ve hastanın hayatının kurtulması sağlanıyor."

- "Tüm sağlık çalışanlarını koruma fırsatı yakalayacağız"

CEIBA Tele Icu Yönetim Kurulu Başkanı Alp, Kovid-19 nedeniyle CEIBA'nın geliştirdiği yüzde 100 milli ve yerli teknolojisine bugün çok ciddi bir ilgi ve alaka olduğunu aktararak, "Hedefimiz, özellikle kritik hastaların en fazla olduğu sahra hastaneleri, şehir hastaneleri ve diğer tüm yoğun bakımlarda bu teknolojiyi uygulamaktır. Zira yapılan bilimsel çalışmalarda da çıkan sonuçlarda yüzde 25 oranında ölüm oranını azaltacak ve bu pandemi dönemimde tüm sağlık çalışanlarını koruma fırsatı yakalayacağız." diye konuştu.

Alp, CEIBA Tele ICU'nun, her biri Türkiye'nin önde gelen yazılımcı, bilgisayar mühendisi ve hemşirelerinden oluşan 30 kişilik genç ve dinamik bir ekipten oluştuğunu, çalışmalarını İTÜ ARI Teknokent’te sürdürdüklerini anlattı.

Türkiye'yi tele sağlık ve sanal sağlık ileri teknolojilerinde lider ve söz sahibi bir konuma getirmek istediklerini ifade eden Alp, "Bugün CEIBA Tele ICU'nun, artık dünyada tele sağlık alanında ismini en önde gelen şirketlerin başında duyurduğunu görmekteyiz. CEIBA, yurt dışına bu teknolojiyi ihraç etmeye başlayarak apayrı bir misyon da üstlenmiştir." dedi.

- "Hedefimiz, yazılımımızla nice hayatlar kurtarılmasına vesile olmak"

Afşin Alp, pandeminin, aslında tüm dünyayı ve özellikle de sağlık sektörünü 25 yıl sonra olması gereken noktaya taşıdığını, yapılması planlanan birçok yenilik ve projenin şu anda hayata geçirilmek zorunda olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bugün tele sağlık teknolojisini geliştirip Türkiye'ye ve civar coğrafyaya ilk taşıyan şirket olarak dijitalleşmenin ve uzaktan izleme sistemlerinin artık sağlıkta yeni bir standart olduğunu görmekteyiz. Şirket olarak rutinlerimiz ve iç işleyişlerimizi çok da alışık olduğumuz bu zorunlu uzaktan-koopere çalışma ortamına taşıdık.

Adaptasyon sorunu olmadığı gibi verimliliğimizde de ciddi bir artış olduğunu söyleyebilirim. Tüm çalışma arkadaşlarımızı da bu zor dönemde böyle hayati bir teknolojinin geliştirilmesi için yaptıkları katkıdan dolayı tebrik ediyorum. Şirket olarak önceliğimiz, Türkiye'yi, bu vatanın evlatlarının geliştirdiği teknoloji ile donatıp bu savaşı kazanmaya destek olmak ve gelecek için de ciddi bir altyapı oluşturmak. CEIBA'nın gündemi, uluslararası alanda ve dünyanın en büyük sağlık pazarında, ABD'de büyümek ancak ilk ve en büyük hedefimiz, hep belirttiğimiz gibi, geliştirdiğimiz ileri teknoloji yazılımımızla nice hayatlar kurtarılmasına vesile olmak."