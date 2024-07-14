Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İngiltere'de ikinci yarışı da birinci bitirdi

İngiltere'nin Leicestershire kontluğundaki 4 kilometrelik Donington Park Pisti'nde bugün önce superpole yarışını birincilikle tamamlayan Toprak Razgatlıoğlu, hafta sonunun ikinci ana yarışına da pole pozisyonundan başladı.

Ay-yıldızlı şampiyon motosikletçi Toprak, Rokit BMW takımıyla 23 tur süren hafta sonunun ikinci ana yarışında damalı bayrağı birinci sırada geçmeyi başardı.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın 5. ayağında İngiltere'de koşulan 3 yarıştan da zaferle ayrıldı ve şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu bir kez daha gösterdi.