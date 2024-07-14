Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Motor Sporları Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İngiltere'de ikinci yarışı da birinci bitirdi - Motor Sporları Haberleri

        Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İngiltere'de ikinci yarışı da birinci bitirdi

        Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İngiltere etabında dünkü ilk yarışın ardından bugünkü superpole yarışını ve ikinci ana yarışı da birinci bitirdi, hafta sonu 3'te 3 yaparak üst üste 7. galibiyetini kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 17:46 Güncelleme: 14.07.2024 - 17:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Razgatlıoğlu İngiltere'de yine birinci!
        ABONE OL
        ABONE OL

        İngiltere'nin Leicestershire kontluğundaki 4 kilometrelik Donington Park Pisti'nde bugün önce superpole yarışını birincilikle tamamlayan Toprak Razgatlıoğlu, hafta sonunun ikinci ana yarışına da pole pozisyonundan başladı.

        Ay-yıldızlı şampiyon motosikletçi Toprak, Rokit BMW takımıyla 23 tur süren hafta sonunun ikinci ana yarışında damalı bayrağı birinci sırada geçmeyi başardı.

        Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın 5. ayağında İngiltere'de koşulan 3 yarıştan da zaferle ayrıldı ve şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu bir kez daha gösterdi.

        İngiltere'de son yarışı, Aruba Ducati'den İtalyan sporcu Nicolo Bulega ikinci, Kawasaki Racing takımından İngiliz motosikletçi Alex Lowes ise üçüncü sırada bitirdi.

        Toprak Razgatlıoğlu, genel klasmanda puanını 241'e yükselterek liderliğini korudu. Genel klasmanda Nicolo Bulega 200 puanla ikinci, İspanyol sporcu Alvaro Bautista ise 186 puanla üçüncü sırada yer aldı.

        Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun 6. etabı, 20-21 Temmuz tarihlerinde Çekya'da koşulacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye ile normalleşme süreci açıklaması
        Suriye ile normalleşme süreci açıklaması
        İzmir'deki elektrik akımı faciasında belediye mi elektrik şirketi mi kusurlu? İşte bilirkişi ön raporu
        İzmir'deki elektrik akımı faciasında belediye mi elektrik şirketi mi kusurlu? İşte bilirkişi ön raporu
        Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu! Tüm zamanların rekoru
        Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu! Tüm zamanların rekoru
        Silivri'de otluk alanda yangın! Evlere de sıçradı
        Silivri'de otluk alanda yangın! Evlere de sıçradı
        Van Gölü'nde facia! Can kayıpları var
        Van Gölü'nde facia! Can kayıpları var
        Âşıklar Wimbledon finalinde
        Âşıklar Wimbledon finalinde
        Trump'ın o fotoğrafı tişörtlere basıldı
        Trump'ın o fotoğrafı tişörtlere basıldı
        Komşusunu, kapısını tekmeleyip tehdit etti: "Sizi delik deşik edeceğim"
        Komşusunu, kapısını tekmeleyip tehdit etti: "Sizi delik deşik edeceğim"
        Serie A'nın 3 gol kralı Türkiye'de!
        Serie A'nın 3 gol kralı Türkiye'de!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suikast girişimini şiddetle kınıyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suikast girişimini şiddetle kınıyorum
        Saldırgan Trump'a nasıl bu kadar yaklaştı?
        Saldırgan Trump'a nasıl bu kadar yaklaştı?
        Trump'a mitinginde suikast girişimi! Neler yaşandı?
        Trump'a mitinginde suikast girişimi! Neler yaşandı?
        "Kara Duvar"da son durum!
        "Kara Duvar"da son durum!
        Dünya tarihinde liderlere yönelik suikastlar
        Dünya tarihinde liderlere yönelik suikastlar
        Bir kabak ve iki şehrin hikâyesi
        Bir kabak ve iki şehrin hikâyesi
        Final günü geldi çattı!
        Final günü geldi çattı!
        Günde üç öğün yemek sağlıklı mı?
        Günde üç öğün yemek sağlıklı mı?
        'Güldürmeye devam edeceğiz'
        'Güldürmeye devam edeceğiz'
        Ailelerin korkulu rüyası: Ateşli havale beyinde hasar bırakır mı?
        Ailelerin korkulu rüyası: Ateşli havale beyinde hasar bırakır mı?
        Trajik sonla biten 7 aşk hikayesi!
        Trajik sonla biten 7 aşk hikayesi!