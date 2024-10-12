Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'deki ilk yarışta birinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz'de düzenlenen 11. ayağındaki ilk yarışta podyumun zirvesinde yer aldı.

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın sondan bir önceki etabı, 4,182 kilometre uzunluğa sahip Estoril Pisti'nde gerçekleştiriliyor.

Sıralamada pole pozisyonunu elde eden Toprak, yarış öncesi yaptığı açıklamada, "Islak zeminde pole pozisyonunu almak benim için zordu, mutluyum. Islak zeminde pole pozisyonunu kazanmak da ilk oldu. Yarışa ıslak ve kuru şartlarına göre de hazırız, bu hafta sonu benim için çok önemli." ifadelerini kullanmıştı.