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        Haberler Spor Spor Milli muaythaicilerden Avrupa'da 14 madalya - Spor Haberleri

        Milli muaythaicilerden Avrupa'da 14 madalya

        Türk sporcular, Avrupa Büyükler Muaythai Şampiyonası'nda 5 altın, 5 gümüş ve 4 bronzla madalya sıralamasında 2. oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 23:06 Güncelleme: 14.11.2024 - 23:06
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        Milli muaythaicilerden 14 madalya!
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        Avrupa Büyükler Muaythai Şampiyonası'nda mücadele eden Türk sporcuları, 5 altın, 5 gümüş ve 4 bronzla madalya sıralamasında 2. oldu.

        Türkiye Muaythai Federasyonunun açıklamasına göre, Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen organizasyon tamamlandı.

        Şampiyonada 5 altın, 5 gümüş ve 4 bronz madalya kazanan Türkiye Milli Muaythai Takımı, Ukrayna'nın (6 altın, 1 gümüş, 3 bronz) arkasında madalya sıralamasında 2'nciliği elde etti.

        Madalya kazanan milli sporcular şöyle:

        Altın: Gülistan Turan (kadınlar 51 kilo), ⁠Ezgi Keleş (kadınlar 57 kilo), Halime Eke (kadınlar 67 kilo), Sercan Koç (erkekler 63 kilo), Umut Eryılmaz (erkekler +91 kilo)

        Gümüş: Zeynep Nur Eski (kadınlar 48 kilo), Büşra Beyazbal (kadınlar 75 kilo), ⁠Seyit Ali Arıcı (erkekler 54 kilo), Mehmet Ali Meriç (erkekler 75 kilo), Osman Furkan Karakaya (erkekler 91 kilo)

        Bronz: Nefise Atalay (kadınlar 54 kilo), ⁠Kübra Kocakuş (kadınlar 60 kilo), ⁠Abdüssamet Uğurlu (erkekler 57 kilo), Tunahan Atar (erkekler 67 kilo)

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