Milli para atletten altın madalya

Para Atletizm Grand Prix'sinin ilk ayağı olan 11. Fazza Uluslararası Atletizm Şampiyonası'nın üçüncü gününde Esra Bayrak, altın madalya kazandı.

Dubai'de devam eden şampiyonada milli sporcu Esra Bayrak, T20 kategorisi kadınlar uzun atlamada 5,41 metrelik derecesiyle altın madalyaya uzandı.

Türkiye, yarın sona erecek organizasyonda şu ana kadar 3 altın, 3 gümüş olmak üzere 6 madalya elde etti.