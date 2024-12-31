1 Milyon 500 Bin TL kazandıran numaralar! Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 1.500.000 TL kazandıran sayılar belli oldu
Milli Piyango 1 Milyon 500 Bin TL kazandıran numaralar son dakika belli oldu. Milli Piyango 2025 yılbaşı çekilişi 31 Aralık Salı bugün gerçekleşti. Büyük ikramiyenin 600 milyon TL olarak belirlendiği çekilişte ikramiye kazananlar kategori kategori açıklandı. Bu noktada araştırılan ''Milli Piyango'da 1 Milyon 500 Bin TL kazandıran numaralar hangileri?'' sorusu da yanıt buldu. İşte, 2025 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 1.500.000 TL kazandıran sayılar sorgulama ekranı…
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 1.500.000 TL kazandıran sayılar son dakika açıklandı. 600 milyon TL’lik büyük ikramiye ve toplamda 3 milyar 499 milyon 50 bin TL ikramiye dağıtacak olan Milli Piyango İdaresi (MPİ) çekiliş sonuçlarını tek tek MP TV canlı yayın ekranında açıkladı. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin yanı sıra 1.500.000 TL’lik ikramiyenin de hangi rakamlara çıkacağı merak konusuydu. Kategori kategori gerçekleşen çekiliş sonucunda ‘’Milli Piyango’da 1 Milyon 500 Bin TL kazandıran numaralar hangileri?’’ sorusu yanıt buldu. İşte, 2025 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 1.500.000 TL kazandıran sayılar sorgulama ekranı…
MİLLİ PİYANGO 1.500.000 TL KAZANAN NUMARALAR BELLİ OLDU
Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 1 Milyon 500 Bin TL'lik ikramiye kazanan numaralar belli oldu. İşte, 1.500.000 TL kazandıran numaralar:
0123038 0333987 1267895 2220793 2951072 3037562 3082169 3180627 3562790 4064183
4130952 4994286 5191256 6841369 7127207 7328319 7332789 7404918 9235638 9692877
MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2025: YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
2025 Yılbaşı Çekiliş Sonuçları Milli Piyango'nun https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/yilbasi-cekilis-sonuclari-bilet-sorgulama sayfasında yer alacak.
Böylelikle, Milli Piyango Yılbaşı çekiliş sonuçları ile sıralı, tam liste ikramiye kazanan numaraları görebileceksiniz.
Biletinize büyük ikramiye, teselli veya amorti çıkıp çıkmadığını 2025 Milli Piyango sonuçları ve online bilet sorgulama ekranı ile kontrol edebilirsiniz.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE NE KADAR İKRAMİYE DAĞITILACAK?
Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tutarı belli oldu. Bu yıl 600 milyon TL olan rekor büyük ikramiye, önceki senelerde olduğu gibi dağıtım garantili olarak sahiplerini bulacak.
Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkması durumunda sahibine 600 milyon TL kazandıracak.
Büyük ikramiyenin, satılan 4 çeyrek bilete ya da 2 yarım bilete denk gelmemesi durumunda, büyük ikramiyenin tamamı, bilet payına (tam, yarım, çeyrek) bakılmaksızın, ödülün isabet ettiği satılan bilet veya biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak.
Bu sene dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 3 milyar 499 milyon 50 bin TL olarak belirlendi.