Milli Piyango 1 Milyon TL kazandıran numaralar! Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 1.000.000 TL kazandıran sayılar belli oldu
Milli Piyango 1 Milyon TL kazandıran numaralar son dakika açıklandı. Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık Salı akşamı canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştirildi. Çekilişin ardından 2025 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 1 milyon TL kazandıran sayılar sorgulama ekranı erişime açıldı. 1.000.000 TL çıkan biletler MPİ resmi internet sayfası üzerinden öğrenilebiliyor. İşte, Milli Piyango 1 Milyon TL ikramiye kazandıran numaralar listesi...
Milli Piyango 1 Milyon TL kazandıran numaralar belli oldu. 31 Aralık Salı akşamı yapılan Milli Piyango 2025 yılbaşı çekilişi MP TV canlı yayını üzerinden takip edildi. 1 milyon TL ikramiyenin hangi numaralara çıktığını merak eden bilet sahipleri, araştırmalara başladı. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 1 milyon TL kazandıran sayılar listesi haberimizde! Peki, Milli Piyango 1.000.000 TL kazandıran numaralar hangileri? İşte, cevabı…
MİLLİ PİYANGO 1 MİLYON TL KAZANAN NUMARALAR BELLİ OLDU
Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 1 Milyon TL kazandıran numaralar belli oldu. İşte, 1.000.000 TL kazanan sayılar:
0053361 0829312 0943161 1013914 1049245 1761471 2124305 2332120 2424160 2730309
2904364 3069289 3136016 3241832 3809143 3818761 3991995 4038764 4247910 4875739
5037854 5725582 6564303 6791989 7815407 7832928 8100382 8535261 8732630 9063368
MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2025: YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
31 Aralık 2024 Salı günü yapılan çekilişin ardından 2025 Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş Sonuçları ve sıralı, tam liste kazanan numaralar Milli Piyango Online üzerinden duyurulacak.
Büyük ikramiye, teselli ya da amorti numarası kazanıp kazanmadığınızı Milli Piyango Sonuçları 2025 ile öğrenip yılbaşı bileti sorgulama işleminizi gerçekleştirebileceksiniz.
MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları, millipiyangoonline.com/ internet adresi üzerinden sorgulanabiliyor. Bilet numaranızı girerek sorgulama yapabilirsiniz.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE NE KADAR İKRAMİYE DAĞITILDI?
Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tutarı belli oldu. Bu yıl 600 milyon TL olan rekor büyük ikramiye, önceki senelerde olduğu gibi dağıtım garantili olarak sahiplerini bulacak.
Bu sene dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 3 milyar 499 milyon 50 bin TL olarak belirlendi.
BÜYÜK İKRAMİYE NASIL DAĞITILIYOR?
Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkması durumunda sahibine 600 milyon TL kazandıracak.
Büyük ikramiyenin, satılan 4 çeyrek bilete ya da 2 yarım bilete denk gelmemesi durumunda, büyük ikramiyenin tamamı, bilet payına (tam, yarım, çeyrek) bakılmaksızın, ödülün isabet ettiği satılan bilet veya biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak.