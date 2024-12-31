MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE NE KADAR İKRAMİYE DAĞITILDI?

Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tutarı belli oldu. Bu yıl 600 milyon TL olan rekor büyük ikramiye, önceki senelerde olduğu gibi dağıtım garantili olarak sahiplerini bulacak.

Bu sene dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 3 milyar 499 milyon 50 bin TL olarak belirlendi.