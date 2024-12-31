Milli Piyango 100 Bin TL kazandıran numaralar! Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 100.000 TL kazandıran sayılar belli oldu
Milli Piyango 100 Bin TL kazandıran numaralar son dakika açıklandı. Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık Salı akşamı canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştirildi. Çekilişin ardından 2025 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 100 Bin TL kazandıran sayılar sorgulama ekranı erişime açıldı. 100.000 TL çıkan biletler MPİ resmi internet sayfası üzerinden öğrenilebiliyor. İşte, Milli Piyango 100 Bin TL ikramiye kazandıran numaralar listesi...
Milli Piyango 100 Bin TL kazandıran numaralar belli oldu. 31 Aralık Salı akşamı yapılan Milli Piyango 2025 yılbaşı çekilişi MP TV canlı yayını üzerinden takip edildi. 100 Bin TL ikramiyenin hangi numaralara çıktığını merak eden bilet sahipleri, araştırmalara başladı. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 100 Bin TL kazandıran sayılar listesine haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Milli Piyango 100.000 TL kazandıran numaralar hangileri? İşte, cevabı…
MİLLİ PİYANGO 100 BİN TL KAZANAN NUMARALAR BELLİ OLDU
Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 100 Bin TL kazandıran numaralar belli oldu. İşte, 100.000 TL kazanan sayılar:
0153013 0219717 0320269 0584849 0654486 0810056 1085923 1371216 1454826 1470394
1542694 1641289 1940147 1990669 2119024 2136290 2552923 2558916 2620348 2662893
2888884 3273858 3337404 3380008 3382355 3411624 3416157 3432339 3486891 3569745
3600442 3638083 3869365 3989553 4005886 4765141 4817052 5110596 5282847 5719480
5793144 6066584 6080122 6099743 6128309 6140524 6295281 6315859 6594526 6816915
6929158 7277357 7374995 7457398 7497409 7672026 7804124 7896837 8009878 8117924
8171737 8278004 8306337 8321559 8525182 8525412 8652775 8705206 8831123 8895520
8900548 8917522 9262432 9374254 9430419 9471652 9484425 9766408 9920549 9953963
MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2025: YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
31 Aralık 2024 Salı günü yapılan çekilişin ardından 2025 Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş Sonuçları ve sıralı, tam liste kazanan numaralar Milli Piyango Online üzerinden duyurulacak.
Büyük ikramiye, teselli ya da amorti numarası kazanıp kazanmadığınızı Milli Piyango Sonuçları 2025 ile öğrenip yılbaşı bileti sorgulama işleminizi gerçekleştirebileceksiniz.
MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları, millipiyangoonline.com/ internet adresi üzerinden sorgulanabiliyor. Bilet numaranızı girerek sorgulama yapabilirsiniz.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE NE KADAR İKRAMİYE DAĞITILDI?
Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tutarı belli oldu. Bu yıl 600 milyon TL olan rekor büyük ikramiye, önceki senelerde olduğu gibi dağıtım garantili olarak sahiplerini bulacak.
Bu sene dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 3 milyar 499 milyon 50 bin TL olarak belirlendi.
BÜYÜK İKRAMİYE NASIL DAĞITILIYOR?
Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkması durumunda sahibine 600 milyon TL kazandıracak.
Büyük ikramiyenin, satılan 4 çeyrek bilete ya da 2 yarım bilete denk gelmemesi durumunda, büyük ikramiyenin tamamı, bilet payına (tam, yarım, çeyrek) bakılmaksızın, ödülün isabet ettiği satılan bilet veya biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak.