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MPİ Online Milli Piyango'da tam bilet ödülü ne kadar? Milli Piyango 2022 yılbaşı tam bilet ne kadar veriyor?

2022 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için heyecan doruğa çıkmış durumda. Şimdiden büyük bir merakla beklenen çekilişle ilgili olarak çeyrek, yarım ve tam biletlere ne kadar ikramiye çıkacağı ile ilgili son durum merak konusu oldu. Peki bu yıl MPİ Online Milli Piyango'da tam bilet ödülü ne kadar olacak? İşte konuya dair bilgiler...

MİLLİ PİYANGO TAM BİLET İKRAMİYESİ NE KADAR?

Tam bilet alanlar 120 milyon liralık ikramiyenin tamamını, yarım bilet alanlar ikramiyenin yarısını, çeyrek biletler ikramiyenin 4'te birini kazanıyor.

YILBAŞI TAM, YARIM, ÇEYREK BİLET FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Bu yıl idarenin belirlediği fiyatlara göre tam bilet 120, yarım bilet 60, çeyrek bilet 30 liradan satılıyor. Yılbaşı özel çekiliş biletleri, 31 Aralık tarihine kadar satışta yer alacak.

120 milyon liralık büyük ikramiyenin çeyrek bilete çıkması halinde 4 kişi yeni yıla milyoner olarak girebilecek.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI SONUÇLARI VE MPİ BİLETİ SORGULAMA