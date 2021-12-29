Milli Piyango 2022 yılbaşı yarım bilet ne kadar veriyor? Milli Piyango'da yarım bilet ödülü ne kadar?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için, tam, yarım ve çeyrek olmak üzere 3 farklı seçenekte biletlerini satışa çıkardı. Peki, Milli Piyango çeyrek bilet ikramiyesi ne kadar? İşte Milli piyango yılbaşı özel çekilişi çeyrek bilet ikramiyesi

MİLLİ PİYANGO 2022 YILBAŞI YARIM BİLET ÖDÜLÜ

Tam bilet alanlar 120 milyon liralık ikramiyenin tamamını, yarım bilet alanlar ikramiyenin yarısını, çeyrek biletler ikramiyenin 4'te birini kazanıyor.

YILBAŞI TAM, YARIM, ÇEYREK BİLET FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Bu yıl idarenin belirlediği fiyatlara göre tam bilet 120, yarım bilet 60, çeyrek bilet 30 liradan satılıyor. Yılbaşı özel çekiliş biletleri, 31 Aralık tarihine kadar satışta yer alacak.

120 milyon liralık büyük ikramiyenin çeyrek bilete çıkması halinde 4 kişi yeni yıla milyoner olarak girebilecek.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI SONUÇLARI VE MPİ BİLETİ SORGULAMA

https://www.haberturk.com/sans-oyunlari/milli-piyango