Yeni yıl Milli Piyango özel çekilişi için geri sayım başladı. 2023 yılbaşı özel çekiliş için çeyrek, yarım ve tam bilet alanlar çekiliş sonuçlarının açıklanmasıyla sorgulama işlemi yapmaya başlayacak. 2023 yılbaşı çekilişinde son 4 rakam bilene ne kadar ikramiye verileceği gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişi son 4 rakam bilene ne kadar veriyor? Milli Piyango yılbaşı bileti 4 bilene ne veriyor?" İşte detaylar...