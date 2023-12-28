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        Haberler Gündem Milli Piyango 2024 büyük ikramiye yarım bilet ne kadar ve kaç TL, yarım bilete ne kadar ikramiye veriyor?

        Milli Piyango 2024 büyük ikramiye yarım bilete ne kadar veriyor?

        Mili Piyango bilet fiyatlarının ne kadar olduğu, 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi öncesinde vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Mili Piyango yılbaşı özel çekilişine katılacak olanlar yarım bilet fiyatlarını sorguluyor. Peki, Milli Piyango 2024 yılbaşı yarım biletleri ne kadar?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2023 - 19:41 Güncelleme: 28.12.2023 - 19:41
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        1

        2024 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi öncesinde bilet fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. Şanslarına güvenenlerin katıldığı Milli Piyango yılbaşı çekilişine katılacak olan vatandaşlar yarım bilet fiyatlarını sorguluyor. İşte ayrıntılar.

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        2023 MİLLİ PİYANGO YARIM BİLET FİYATLARI NE KADAR?

        Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklama sonrasına yılbaşı özel çekilişi için bilet fiyatları belli oldu.

        Buna göre 1 Ocak günü yapılacak çekilişte şansını deneyecekler için yarım bilet 200 liradan satılıyor.

        3

        MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE TUTARI NE KADAR?

        Milli Piyango tarafından yapılan açıklamada, yılbaşı özel çekilişinde bu yıl büyük ikramiye 400 milyon TL, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak.

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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