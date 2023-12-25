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Milli Piyango yılbaşı çekilişine kısa bir zaman kala bilrt fiyatları da belirlendi. Bilet fiyatlarının yanı sıra büyük ikramiyenin tutarı da açıklandı. Yılbaşı çekilişinde bu yılki büyük ikramiye tutarı 400 milyon TL, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili olacak.