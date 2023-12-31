Haberler Gündem Milli Piyango 2024 büyük ikramiyesi kime, hangi ile çıktı? 400 milyonluk büyük ikramiyenin kime çıktığı açıklandı mı?

Milli Piyango 2024 büyük ikramiye kime, hangi ile çıktı? Milli Piyango yılbaşı çekilişi heyecanı devam ediyor. Milyonların yakından takip ettiği büyük ikramiyenin sahipleri bu gece belirlenecek. Geri sayım sürerken "Milli Piyango 2024 büyük ikramiye kime, hangi illere çıktı?" sorusu gündeme geldi. İşte konuyla ilgili merak edilen sorular ve yanıtları... Habertürk Giriş: 31.12.2023 - 17:51 Güncelleme: 31.12.2023 - 17:51 facebook

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Milyonların takip ettiği Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde geri sayım sürüyor. Milli Piyango yılbaşı çekilişinde dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olarak açıklanırken büyük ikramiye tutarı ise 400 milyon TL oldu. Peki, Milli Piyango büyük ikramiye kime ve hangi ile çıktı, ismi açıklandı mı? İşte büyük ikramiyeyi kazanan talihli hakkında merak edilenler...

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MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE KİME ÇIKTI? Milli Piyangoyu kazanan isimler ve isabet eden bilet henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.