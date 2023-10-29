Milli Piyango sonuçları açıklanıyor: 29 Ekim 2023 Milli Piyango çekilişi ne zaman, saat kaçta?
Milli Piyango 29 Ekim 2023 özel çekilişi için geri sayım başlamış durumda. 29 Ekim çekilişi Milli Piyango büyük ikramiyesi 100 milyon TL olarak açıklandı. Milli Piyango Online sitesinden canlı yayınla gerçekleştirilecek çekiliş öncesi "Milli Piyango 29 Ekim çekilişi sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, 29 Ekim 2023 Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...
Cumhuriyet’in 100. yılına özel 29 Ekim Milli Piyango çekilişi noter huzurunda gerçekleştirilecek. Milli Piyango 29 Ekim Milli Piyango çekilişi resmi Youtube hesabından canlı olarak yayınlanacak. Peki, 29 Ekim 2023 Milli Piyango çekilişi ne zaman ve saat kaçta? İşte, çekilişe ilişkin bilgiler...
MİLLİ PİYANGO 29 EKİM ÖZEL ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
29 Ekim Pazar günü gerçekleşecek Milli Piyango çekilişi saat 17.30 gerçekleşecek. Çekiliş MP TV canlı yayın üzerinden takip edilecek.
Çekiliş, www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak. Her çekilişte olduğu gibi sonuçlara https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/sonuclar adresinden ulaşılabilecek.
BİLET FİYATLARI NE KADAR?
"Bilet fiyatları çeyrek 50 TL, yarım 100 TL ve tam 200 TL olarak belirlendi. 100 milyon TL'lik büyük ikramiyenin yanı sıra, ikinci kategori ikramiyesi 7 milyon 500 bin TL olacak. Oyunseverler, 29 Ekim biletlerini gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerdeki oyun terminallerinden dijital bilet olarak alabilecek."