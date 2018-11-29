SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Milli Piyango
GÜNDEM
Haberler >GÜNDEM

Milli Piyango 29 Kasım sonuçları için son saatler! MPİ Milli Piyango bilet sorgulama

Milli Piyango idaresi tarafından her ayın 9, 19 ve 29'unda Milli Piyango çekilişi gerçekleşiyor. Bugün yani 29 Kasım Perşembe gün ki çekiliş ise saatler sonra gerçekleşecek. Şans oyunu tutkunları heyecan içerisinde çekiliş sonuçlarını araştırıyor. İşte Milli Piyango bilet sorgulama sayfası...

29.11.2018 - 16:24 | Güncelleme:
Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından her ayın 9,19 ve 29'unda olduğu gibi Kasım ayının 29'unda da yani bugün Milli Piyango çekilişi gerçekleşecek. Şans oyunu tutkunları çekilişe saatler kala heyecan içerisinde sonuçları araştırıyor.
 
Çekilişin hemen ardından 29 Kasım Milli Piyango sonuçları haberimizde olacak. İşte MPİ sonuçları sorgulama sayfası ve 19 Kasım Milli Piyango sonuçları...
 
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 29 KASIM
 
Milli Piyango 29 Kasım sonuçları MPİ'nin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Sonuçlar çekilişin hemen ardından "http://www.mpimpi.gov.tr" sitesinden paylaşılacak.
 
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

 

MİLLİ PİYANGO 19 KASIM SONUÇLARI

2500000 TL ikramiye kazanan numaralar 
121220
200000 TL ikramiye kazanan numaralar 
146966
20000 TL ikramiye kazanan numaralar 
495334
10000 TL ikramiye kazanan numaralar 
184038 424831
5000 TL ikramiye kazanan numaralar 
135409 258089 451609
Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar 
05787 06123 15933 29668 42806 44286
60907 85241 91595 96845
Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar 
0296 0321 0505 6296 6394 6794
7619 8551 8775 8975
Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar 
032 163 167 213 222 363
397 579 605 894
Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar 
07 24 37 46 51 54
57 63
Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar 
0 5
2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar 
021220 101220 111220 120220 121020 121120
121200 121210 121221 121222 121223 121224
121225 121226 121227 121228 121229 121230
121240 121250 121260 121270 121280 121290
121320 121420 121520 121620 121720 121820
121920 122220 123220 124220 125220 126220
127220 128220 129220 131220 141220 151220
161220 171220 181220 191220 221220 321220
421220
 
 
 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X