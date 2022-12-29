Milli Piyango Amorti İkramiyesi Kaç TL?

2023 Yılbaşı Özel Çekilişi için çeyrek bilet 50 Türk lirası, yarım bilet 100 Türk lirası ve tam bilet 200 Türk lirası olduğundan dolayı talihlilerin kazanacağı amorti ikramiyesi aldığı tam, yarım ya da çeyrek bilete göre değişiklik gösterecek, kişi 200, 100 veya 50 TL amorti ikramiyesi kazanacaktır.

Milli Piyango’da Amorti Kazanmak İçin Kaç Bilmek Gerekli?

Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.