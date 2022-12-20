Bir yılbaşı klasiği olan Milli Piyango biletleri satışa sunulmaya başlandı. 31 Aralık yeni yıl özel çekilişinde büyük ikramiye tam 200 Milyon TL olarak belirlendi. Yeni yıla umutlarla girecek olan vatandaşlarımız için Milli Piyango bilet fiyatlarını derledik. İşte 2023 Milli Piyango Yılbaşı çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları...