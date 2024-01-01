Milli Piyango tam bilet kazanan numaralar belli oldu
Milyonlarca kişinin beklediği geri sayım sürüyor. Tamamı dağıtım garantili 400 milyon büyük ödülü kazanma umuduyla bilet alanlar tarafından tam bilet kazanan numaralar gündeme geldi. 400 TL'den satılan tam biletin ne kadar ikramiye verdiği ve hangi numaraya çıktığı merak konusu oldu. İşte Milli Piyango tam bilet ikramiyesini kazandıran rakamlar...
Milli Piyango 2024 tam bilet ikramiyesi gündemdeki yerini aldı. Tam bilet 400 TL, yarım bilet 200 TL ve çeyrek bilet 100 TL'den satılırken gözler "Milli Piyango büyük ikramiye tam bilete ne kadar veriyor, tam bilet kazanan numaralar açıklandı mı?" sorusuna çevrildi. İşte 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi tam bilete ne çıkıyor? sorusunun yanıtı...
MİLLİ PİYANGO TAM BİLET KAZANAN NUMARALAR HANGİLERİ?
Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye bu sene tam bilete isabet etti.
İşte büyük ikramiye kazandıran numaralar
3550054
BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?
Bu yıl 400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilerin olacak.
2 MİLYAR 355 MİLYON 650 BİN TL İKRAMİYE!
400 milyon TL’lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini arayacağımız Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
31 Aralık 2023 Pazar günü yapılan olan çekiliş ile 2024 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Sonuçları ve sıralı, tam liste kazanan numaralar Milli Piyango Online ve Habertürk üzerinden duyurulacak. Büyük ikramiye, teselli ya da amorti numarası kazanıp kazanmadığınızı Milli Piyango Sonuçları 2024 Sorgulama ekranı üzerinden ile öğrenip yılbaşı bileti sorgulama işleminizi gerçekleştirebileceksiniz.
TELEFONDAN MİLLİ PİYANGO BİLETİ SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi'nin ardındna sıralı ve tam liste kazanan numaralar belli oluyor. Milli Piyango sıralı ve tam liste numaraları Milli Piyango'nun resmi internet sitesinden öğrenebilir ve telefondan bilet sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Milli Piyango'nun internet sitesindeki yoğunluğa bağlı olarak, telefondan Milli Piyango yılbaşı bilet sorgulama işleminizi sayfamız üzerinden de hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.