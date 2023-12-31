Milli Piyango yılbaşı çekilişi 75 bin TL kazandıran numaralar açıklandı! İşte Milli Piyango 75 bin TL kazanan numaralar

Milli Piyango yılbaşı çekilişi 75 bin TL kazandıran numaralar açıklandı! İşte Milli Piyango 75 bin TL kazanan numaralar

Şanslarına güvenen birçok kişi bilet alarak yılbaşı çekilişi heyecanına ortak oldu. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için bilet alanlar, 75 bin TL kazanan numaraları sorgulamaya başladı. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi 75 bin TL kazanan numaralar açıklandı mı? Milli Piyango 75 bin TL kazandıran numaralar hangileri? İşte ayrıntılar...

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BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Bu yıl 400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilerin olacak.

2 MİLYAR 355 MİLYON 650 BİN TL İKRAMİYE!

400 milyon TL’lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini arayacağımız Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak.