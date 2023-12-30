Haberler Gündem Milli Piyango büyük ikramiyesi ne kadar oldu? 2024 yılbaşı ikramiyesi belli oldu! İşte ikramiye tutarı

Milli Piyango büyük ikramiyesi ne kadar, kaç TL? 2024 yılbaşı ikramiyesi belli oldu! Milli Piyango büyük ikramiye tutarı yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte Milli Piyango bileti alacaklar tarafından merak edilip araştırılıyor. Çekiliş öncesinde Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişi büyük ikramiye tutarı belli oldu. İşte merak edilen büyük ikramiye tutarı... Habertürk Giriş: 30.12.2023 - 00:38 Güncelleme: 30.12.2023 - 00:38 facebook

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Milli Piyango 2024 yılbaşı ikramiyesi ne kadar, kaç milyon TL? Milli Piyango 2024 yılbaşı büyük ikramiyesi yılbaşı öncesinde en fazla sorgulananlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Milli Piyango idaresi tarafından büyük ikramiye tutarını açıkladı. İşte merak edilen 2024 yılbaşı Milli Piyango büyük ikramiyesi...

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MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ MİLYON TL? Milli Piyango tarafından 2024 yılında yapılacak yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi 400 milyon TL olarak olarak açıklandı. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkması durumunda sahibine 400 milyon TL kazandıracak. MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ