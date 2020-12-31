Milli Piyango çekiliş sonuçları az önce açıklandı. 100 milyon liralık dev ikramiyeyi kazandıran şanslı rakamlar belli oldu. Türkiye'de her evden bir kişi Milli Piyango bileti alıyor. Talih kuşunun kimin başına konacağı merak ediliyor. Milli Piyango biletinizi haberturk.com'dan sorgulayabilirsiniz. İşte Milli Piyango çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı...

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş sonuçları:

AMORTİ: 0 ve 5

İŞTE 100 MİLYON LİRALIK BİLETİN ŞANSLI NUMARALARI

9, 8, 8, 4, 7, 5, 7

Noter biletin Manisa'nın Akhisar ilçesinden bir kişiye çıktığı açıklandı.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI SONUÇLARI

10 MİLYON TL İkramiye kazanan numaralar

3813252 8216776

1 MİLYON TL İkramiye kazanan numaralar

5529827 3011373

6215270

8491366

9927578

6015846

8209463

7975438

0878248

1091609

120 BİN TL İkramiye kazanan numaralar

9989608

9226048

9751643

9986763

7686590

4482473

6338587

5787953

4714334

2309341

3312378

9499197

5367672

3612599

8628569

1149804

4308593

1259479

6354870

5308813

3447800

4860396

8248960

6352764

6505152

0786427

9074687

4031812

3043636

9186926

10 BİN TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR

0691011, 4001754, 5979616, 0512389, 1981937, 6087564, 5164794, 3014604, 8215939, 4743712, 9242476, 6460939, 0894591, 9973378, 9289810, 9899874, 0880807, 6441284, 5228109, 2915185, 6692569, 4399558, 5851982, 9861669, 9267039, 0928162, 0106598, 3402648, 8686639, 7722537, 6343481, 0982520, 5142621, 8824549, 1817607, 5885277, 8856005, 4938985, 9135344, 6552587, 1376436, 0337447, 9333522, 3718191, 7481420, 8853344, 1493282, 4342372, 2756377, 7861988, 1860949, 4701534, 5610241, 1003303, 4217450, 2692740, 1750484, 0869903, 2729157, 2638064, 5340214, 8749220, 8806311, 2275828, 2325717, 1460987, 3630314, 6202321, 8750392, 2955066, 6969682, 0206075, 5599555, 0553050, 1158652, 8211932, 7393495, 1065184, 9308903, 5393884, 0979843, 3930517, 0929389, 0290712, 5085054, 7092858, 0929604, 7137156, 5323128, 8970760, 6064002, 1146786, 6556644, 7028178, 4326654, 6024890, 8777482, 7758994, 2238384, 9405513

120 BİN TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALLAR

9989608, 9226048, 9751643, 9986763, 7686590, 4482473, 6338587, 5787953, 4714334, 2309341, 3312378, 9499197, 5367672, 3612599, 8628569, 1149804, 4308593, 1259479, 6354870, 5308813, 3447800, 4860396, 8248960, 6352764, 6505152, 0786427, 9074687, 4031812, 3043636, 9186926

200 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALLAR

87, 24, 21, 79, 05, 10, 31

300 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALLAR

551, 722, 530, 081, 171, 018, 193, 371, 544, 515, 512, 274, 348, 719, 505, 526, 021, 231, 701, 941

400 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALLAR

7691, 6411, 7280, 7112, 6634, 4187, 4334, 6264, 0885, 4486, 3561, 5978, 5906, 0345, 0988, 9324, 5445, 7743, 7305, 8108, 3468, 1437, 2111, 2295, 0154, 3902, 1825, 6674, 9751, 0867, 1340, 4082, 7201, 8994, 4175, 8929, 3417, 6820, 2786, 8253

500 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALLAR

69309, 65502, 27311, 47958, 16503, 75337, 09465, 06929, 26949, 96919, 10918, 97712, 44625, 51582, 37080, 60027, 09242, 15723, 68444, 50586, 77732, 53677, 82704, 17588, 90288, 20711, 46431, 17418, 97403, 88532, 13377, 11454, 98213, 87178, 47756, 60590, 54861, 01797, 37385, 26970, 06459, 77548, 33017, 19396, 24786, 22053, 66704, 14037, 33054, 32251, 23872, 46782, 56628, 05402, 30258, 90869, 68122, 90007, 58050, 81422, 88436, 53507, 80273, 89558, 19183, 37636, 44294, 35096, 18520, 64549, 08730, 96552, 10439, 22279, 51192, 67035, 12050, 43409, 31427, 40151, 82740, 03790, 57820, 60112, 31374, 56087, 56219, 74490, 10344, 37583, 08443,48823, 10051, 50957, 92529, 68666, 72853, 02249, 62290, 51607

1000 TL İKRAMİYE KAZANAN NUMARALLAR

600441, 736045, 508165, 429243, 281423, 933292, 755108, 626697, 360342, 732905, 669806, 319089, 229224, 040894, 525564, 652650, 929892, 895819, 576722, 664926, 847644, 388132, 887131, 108025,746568, 228809, 965544, 890931, 589317, 731237, 045896, 688303, 347566, 202393, 539527, 359666, 714713, 160028, 465230, 818987, 898782, 893149, 582793, 482870, 914575, 603374, 347303, 167077,292871, 242464

Çekiliş öncesi 100 milyon TL'lik ikramiye, güvenlik önlemleri altında tek tek sayılarak kayıt altına alındı. 200-100 ve 50 liralık banknotlardan oluşan büyük ikramiye, özenle dizildi ve sayıldı.

Sisal Şans tarafından gerçekleştirilecek, tüm Türkiye'yi heyecanla ekranları başına kilitleyecek Milli Piyango özel çekilişi, “Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel Programı içinde yer alan ve Şans Merkezi'nden saat 23:00'te Kanal D ve Teve2'den canlı yayınlanacak.

BÜYÜK İKRAMİYE 100 MİLYON LİRA

Büyük ikramiye olan 100 milyon TL de sahibini bulacak. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

Çekiliş sonrası, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını millipiyangoonline.com 'dan kolaylıkla öğrenebilecek.