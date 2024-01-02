Milli Piyango 2024 yılbaşı özel çekilişi her yıl olduğu gibi bu yılbaşında gece yarısı sona erdi. Bilet alan şans oyunu tutkunları merak içerisinde çekilişin ardından "Milli Piyango yılbaşı 2024 özel çekiliş sonuçları tam listesi yayınlandı mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişi sonuçları tam listesi...

Büyük ikramiye bu yıl tam bilete isabet etti. Büyük ikramiye kazandıran rakamlar Milli Piyango Online üzerinden alınan bir bilet oldu.

3 Şurada Paylaş!









BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Bu yıl 400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilerin olacak.

2 MİLYAR 355 MİLYON 650 BİN TL İKRAMİYE!

400 milyon TL’lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini arayacağımız Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak.