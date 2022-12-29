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Milli Piyango'da amorti kazanmak için kaç bilmek gerekli? Milli Piyango amorti kazanmak için kaç rakam bilmek lazım?

Büyük ikramiyenin 200 milyon TL olarak duyurulduğu Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için artık sadece 2 gün kaldı. Binlerce vatandaşımızın zengin olma hayaliyle şansını denediği çekilişte amortiye dair tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik...

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  • Milli Piyango'da amorti kazanmak için kaç bilmek gerekli? Milli Piyango amorti kazanmak için kaç rakam bilmek lazım? Amorti nedir?

    Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. Yurt genelinde binlerce vatandaşımızın katılım gösterdiği çekilişe dair hakkında en çok arama yapılan konulardan biri de amorti için kaç bilmek gerekliği olduğu oldu. İşte, detaylar...
  • Milli Piyango'da amorti kazanmak için kaç bilmek gerekli? Milli Piyango amorti kazanmak için kaç rakam bilmek lazım? Amorti nedir?

    AMORTİ NEDİR?

    Amorti, Milli Piyango bileti alan talihliler için bir teselli ikramiyesidir. Amortinin değeri ise biletin değeri kadardır. Amorti ikramiyesinde biletin son rakamlarına bakılır.
  • Milli Piyango'da amorti kazanmak için kaç bilmek gerekli? Milli Piyango amorti kazanmak için kaç rakam bilmek lazım? Amorti nedir?

    AMORTİ KAZANMAK İÇİN KAÇ RAKAM BİLMEK GEREKİR?

    Büyük ikramiye çekilişinde aynı anda amorti çekilişleri de tamamlanır. Amorti, son kazanan kategoridir. Amortide 2 rakam vardır. İlki 0-4 arasından 2'incisi ise 5-9 arasından olmak üzere iki basamaklıdır. Son basamağı bu 2 sayıdan biri olan biletler, amorti ikramiyesi kazanır.
  • Milli Piyango'da amorti kazanmak için kaç bilmek gerekli? Milli Piyango amorti kazanmak için kaç rakam bilmek lazım? Amorti nedir?

    GEÇTİĞİMİZ YIL AMORTİ NE KADARDI?

    Amorti biletin değeri biletin değeri kadardır yani kişi bileti alırken ne kadar para verdiyse amorti ikramiyesini de o kadar alır.
  • Milli Piyango'da amorti kazanmak için kaç bilmek gerekli? Milli Piyango amorti kazanmak için kaç rakam bilmek lazım? Amorti nedir?

    2022 yılı için çeyrek bilet 30 Türk lirası, yarım bilet, 60 Türk lirası ve tam bilet 120 Türk lirası olduğundan dolayı talihlilerin kazanacağı amorti ikramiyesi aldığı tam, yarım ya da çeyrek bilete göre değişiklik gösterecek, kişi 120, 60 veya 30 TL amorti ikramiyesi kazanacaktır.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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