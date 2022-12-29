Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. Yurt genelinde binlerce vatandaşımızın katılım gösterdiği çekilişe dair hakkında en çok arama yapılan konulardan biri de amorti için kaç bilmek gerekliği olduğu oldu. İşte, detaylar...