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Milli Piyango'da amorti numaraları saat kaçta çekilecek?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık 2022 saat 12:30'da gerçekleştirilirken gözler 200 milyon TL'lik büyük ikramiye ve amorti çekilişlerinin yapılacağı saate çevrildi. İşte, 2023 Milli Piyango sonuçları amorti numarasının çekileceği saat...

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  • Milli Piyango'da amorti numaraları saat kaçta çekilecek? 2023 Milli Piyango sonuçları amorti numarasının çekileceği saat!

    2023 Milli Piyango sonuçları amorti numarasının çekileceği saat, yılbaşı gecesine saatler kala gündeme geldi. 2023 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık 2022 tarihinde saat 12:30'da gerçekleştirilecek. 200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyenlerin gündeminde Milli Piyango sonuçları amorti numarasının çekileceği saat yer alıyor. İşte, 2023 Milli Piyango sonuçları amorti numarasının çekileceği saat...
  • Milli Piyango'da amorti numaraları saat kaçta çekilecek? 2023 Milli Piyango sonuçları amorti numarasının çekileceği saat!

    MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık saat 12.30’da millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanmaya başlayacak. 200 milyon TL’lik büyük ikramiye ve amorti çekilişleri ise Kanal D ekranlarında saat 23.15’te canlı yayınlanacak.

    2023 YILBAŞI BİLETİ SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • Milli Piyango'da amorti numaraları saat kaçta çekilecek? 2023 Milli Piyango sonuçları amorti numarasının çekileceği saat!

    MİLLİ PİYANGO AMORTİ NUMARALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    200 milyon TL’lik büyük ikramiye ve amorti çekilişleri ise Kanal D ekranlarında saat 23.15’te canlı yayınlanacak.

    2023 YILBAŞI BİLETİ SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • Milli Piyango'da amorti numaraları saat kaçta çekilecek? 2023 Milli Piyango sonuçları amorti numarasının çekileceği saat!

    MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAATLERİ

    12.30-15.30 arası 1. Bölüm / 10.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.

    15.30-18.00 arası 2. Bölüm / 20.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek. 

    18.00-20.00 arası 3. Bölüm / 50.000 TL - 20.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek. 
  • Milli Piyango'da amorti numaraları saat kaçta çekilecek? 2023 Milli Piyango sonuçları amorti numarasının çekileceği saat!

    20.00-23.00 arası 4. Bölüm / 400 TL – 5000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek. 

    23.15-23.30 arası 5. Bölüm / Amorti ve 200.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.

    YILBAŞI BİLETİ SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • Milli Piyango'da amorti numaraları saat kaçta çekilecek? 2023 Milli Piyango sonuçları amorti numarasının çekileceği saat!

    2023 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

    Şans Merkezi’nden canlı yayınlanacak olan büyük ikramiye çekilişiyle birlikte bugüne kadar Milli Piyango yılbaşı çekilişinde verilecek en yüksek ikramiye olan 200 milyon TL sahibini bulacak.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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