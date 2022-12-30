2023 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Şans Merkezi’nden canlı yayınlanacak olan büyük ikramiye çekilişiyle birlikte bugüne kadar Milli Piyango yılbaşı çekilişinde verilecek en yüksek ikramiye olan 200 milyon TL sahibini bulacak.