Oyun severlerin heyecanla beklediği Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için nefesler tutuldu. Bu yıl çeyrek bilet 50 TL, yarım bilet 100 TL ve tam bilet de 200 TL'den satışa sunuldu. Yılbaşı bileti alan vatandaşların gündeminde "Milli Piyango'da büyük ikramiye saat kaçta çekilecek?" sorusu yer alıyor. 31 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilecek Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş sonuçları haberturk.com üzerinden sorgulanabilecek. 200 milyon TL'lik ikramiyenin kendilerini çıkmasını ümit eden vatandaşlar Milli Piyango sonuçları büyük ikramiyenin çekileceği saati araştırıyor. İşte, 2023 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi saati...