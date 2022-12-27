2023 Milli Piyango Özel çekilişi 31 Aralık Cumartesi günü saat 12.30'da başlayacak. Bu yıl büyük ikramiye tamamı dağıtım garantili 200 milyon TL olarak belirlendi. Bilet alacaklari için Milli Piyango'da en çok çıkan numaraları bir araya getirdik. İşte detaylar...