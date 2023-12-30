Milli Piyango'da en çok çıkan sayılar! Milli Piyango yılbaşı çekilişinde en çok ve en az çıkan numaralar neler?

Milli Piyango'da en çok çıkan sayılar! Milli Piyango yılbaşı çekilişinde en çok ve en az çıkan numaralar neler?

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Yılbaşı zamanlarının vazgeçilmezlerinden biri olan Milli Piyango çekilişi bu sene de yapılacak. Tam 400 TL, yarım 200 TL ve çeyrek biletin 100 TL olduğu Milli Piyango'da dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL. Peki, Milli Pyango'dan en çok ve en az çıkan numaralar hangileri? İşte, detaylar...