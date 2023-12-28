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        Haberler Yaşam Milli Piyango Milli Piyango'da en çok çıkan sayılar ve rakamlar! Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde en çok ve en az çıkan numaralar hangisi?

        Milli Piyango'da en çok çıkan numaralar hangileri?

        31 Aralık 2023 gecesi gerçekleşecek Milli Piyango yılbaşı çekilişinin bu seneki büyük ikramiyesi 400 milyon TL olarak açıklandı. Çekilişe katılacak birçok vatandaş bu zamana kadar Milli Piyango'da en çok çıkan numaraları araştırıyor. İşte, şimdiye dek Milli Piyango'da en fazla ve en az çıkan numaralar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2023 - 19:40 Güncelleme: 28.12.2023 - 19:40
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        1

        Yılbaşı zamanlarının vazgeçilmezlerinden biri olan Milli Piyango çekilişi bu sene de yapılacak. Tam 400 TL, yarım 200 TL ve çeyrek biletin 100 TL olduğu Milli Piyango'da dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL. Peki, Milli Pyango'dan en çok ve en az çıkan numaralar hangileri? İşte, detaylar...

        2

        MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR

        3 rakamı 3 kez çıktı

        2 rakamı 10 kez çıktı

        1 rakamı 9 kez çıktı

        7 rakamı 9 kez çıktı

        4 rakamı 7 kez çıktı

        5 rakamı 7 kez çıktı

        6 rakamı 7 kez çıktı

        MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA

        3

        MİLLİ PİYANGO'DA SON 6 YILDA ÇIKAN RAKAMLAR

        2021 yılında - 9876066

        2020 yılında - 9884757

        2019 yılında - 1358490

        2018 yılında - 9794035

        2017 yılında - 2796288

        2016 yılında - 0556013

        4

        MİLLİ PİYANGO'DA EN AZ ÇIKAN RAKAMLAR

        Milli piyango yılbaşı çekilişlerinde en az çıkan rakamlar ise 4 kez çıkan "0" ve "9" olarak kayıtlara geçti.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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