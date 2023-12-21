Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Milli Piyango Milli Piyango'da en çok çıkan sayılar ve rakamlar! Milli Piyango yılbaşı çekilişinde en çok ve en az çıkan numaralar

        Milli Piyango'da en çok çıkan numaralar hangileri?

        31 Aralık 2023 gecesi gerçekleşecek Milli Piyango yılbaşı çekilişinin bu seneki büyük ikramiyesi 400 milyon TL olarak açıklandı. Çekilişe katılacak birçok vatandaş bu zamana kadar Milli Piyango'da en çok çıkan numaraları araştırıyor. İşte, şimdiye dek Milli Piyango'da en fazla ve en az çıkan numaralar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2023 - 10:39 Güncelleme: 21.12.2023 - 10:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yılbaşı zamanlarının vazgeçilmezlerinden biri olan Milli Piyango çekilişi bu sene de yapılacak. Tam 400 TL, yarım 200 TL ve çeyrek biletin 100 TL olduğu Milli Piyango'da dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL. Peki, Milli Pyango'dan en çok ve en az çıkan numaralar hangileri? İşte, detaylar...

        2

        MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR

        3 rakamı 3 kez çıktı

        2 rakamı 10 kez çıktı

        1 rakamı 9 kez çıktı

        7 rakamı 9 kez çıktı

        4 rakamı 7 kez çıktı

        5 rakamı 7 kez çıktı

        6 rakamı 7 kez çıktı

        MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA

        3

        MİLLİ PİYANGO'DA SON 6 YILDA ÇIKAN RAKAMLAR

        2021 yılında - 9876066

        2020 yılında - 9884757

        2019 yılında - 1358490

        2018 yılında - 9794035

        2017 yılında - 2796288

        2016 yılında - 0556013

        4

        MİLLİ PİYANGO'DA EN AZ ÇIKAN RAKAMLAR

        Milli piyango yılbaşı çekilişlerinde en az çıkan rakamlar ise 4 kez çıkan "0" ve "9" olarak kayıtlara geçti.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yerel seçimlerde uygulanacak yasaklar açıklandı
        Yerel seçimlerde uygulanacak yasaklar açıklandı
        Evcil hayvanı olan milyonları ilgilendiriyor! "Mikroçipte kanun değişikliği şart"
        Evcil hayvanı olan milyonları ilgilendiriyor! "Mikroçipte kanun değişikliği şart"
        Economist yılın ülkesini seçti
        Economist yılın ülkesini seçti
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Dilencinin cebinden ne kadar çıktı?
        Dilencinin cebinden ne kadar çıktı?
        Çılgın Javier'e ilk protesto!
        Çılgın Javier'e ilk protesto!
        Almanya'da hükümet yeni vatandaşlık yasasında anlaştı
        Almanya'da hükümet yeni vatandaşlık yasasında anlaştı
        İşte ilk 11'ler
        İşte ilk 11'ler
        "Özel bir dizi başlıyor"
        "Özel bir dizi başlıyor"
        "En büyük eksiklik Fred"
        "En büyük eksiklik Fred"
        Dünya Sağlık Örgütü: Covid'in yeni varyantı JN.1, küresel çapta hızla yayılıyor
        Dünya Sağlık Örgütü: Covid'in yeni varyantı JN.1, küresel çapta hızla yayılıyor
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        Hırsız Pablo Escobar'ın memleketinden çıktı!
        Hırsız Pablo Escobar'ın memleketinden çıktı!
        Şaka yapıyorlar diye düşündü! Hırsız sanılan öğretmene darp iddiası!
        Şaka yapıyorlar diye düşündü! Hırsız sanılan öğretmene darp iddiası!
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Bankalara 70 milyar enflasyon vergisi
        Bankalara 70 milyar enflasyon vergisi
        48 yıl hapis yattı, suçsuz olduğu ortaya çıktı
        48 yıl hapis yattı, suçsuz olduğu ortaya çıktı
        Vergi indiriminden yararlanabilirsiniz
        Vergi indiriminden yararlanabilirsiniz
        Gözler yılın son faiz kararında
        Gözler yılın son faiz kararında
        Borsanın çarşamba kabusu
        Borsanın çarşamba kabusu