Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar 9, 15, 17, 34, 35 ve 38 olarak belirlendi. Sayısal Loto oyununun 1287. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 200 bin 469 liralık ikramiye devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 120 kişi 6 bin 788'er lira, 4 bilen 7 bin 375 kişi 83'er lira ve 3 bilen 137 bin 612 kişi de 11 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.
SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA
6 bilen kişi sayısı ::
2. Devir
Kişi başına düşen ikramiye tutarı ::
3.200.469,39 TL
5 bilen kişi sayısı ::
120
Kişi başına düşen ikramiye tutarı ::
6.788,55 TL
4 bilen kişi sayısı ::
7.375
Kişi başına düşen ikramiye tutarı ::
83,45 TL
3 bilen kişi sayısı ::
137.612
Kişi başına düşen ikramiye tutarı ::
11,80 TL
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