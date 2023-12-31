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        Haberler Yaşam Milli Piyango Milli Piyango sonuçları 2024 sorgulama: Milli Piyango sonuçları 400 milyon TL yılbaşı çekilişi kazanan numaralar

        Milli Piyango sonuçları açıklanıyor: 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları kazanan numaralar

        Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için artık heyecan dorukta. Yeni yıla büyük umutlarla girmek içi bilet alanlar Milli Piyango sıralı, tam liste kazandıran numaralar araştırmasına başladı. 31 Aralık 2023 Pazar akşamı başlayacak olan yılbaşı özel çekilişinde 400 milyon TL'lik büyük ikramiye sahibini bulacak. İşte, 2024 Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı ile sıralı, tam kazandıran numaralar listesi hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2023 - 09:41 Güncelleme: 31.12.2023 - 09:41
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        Milli Piyango sonuçları 2024 yılbaşı özel çekilişi ile 400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahipleri açıklanıyor. Canlı yayınlanacak çekilişte Milli Piyango sonuçları sıralı, tam kazandıran numaralar listesi de belli olacak. Zengin olma hayaliyle şansını deneyeler biletinize büyük ikramiye, teselli ikramiyesi veya amorti çıkıp çıkmadığını Habertürk'ün 2024 Milli Piyango sonuçları ve online bilet sorgulama ekranı üzerinden kontrol edebilirsiniz. İşte, Milli Piyango sonuçları 2024 sıralı ve tam liste kazandıran numaralar hakkında bilgiler...

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        2024 MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI

        Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde kazandıran numaralar henüz belli olmadı. 31 Aralık 2023 Pazar günü saat 18.30'da kademeli olarak başlayacak çekiliş ile birlikte başta büyük ikramiye 400 milyon TL kazanan numaralar olmak üzere; amorti, teselli ikramiyesi numaraları da netleşecek. Milli Piyango sonuçları açıklandığında haberimize eklenecek.

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        MİLLİ PİYANGO YILBAŞI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        31 Aralık 2023 Pazar günü yapılan olan çekilişin ardından 2023 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Sonuçları ve sıralı, tam liste kazanan numaralar Milli Piyango Online ve Habertürk üzerinden duyurulacak. Büyük ikramiye, teselli ya da amorti numarası kazanıp kazanmadığınızı Milli Piyango Sonuçları 2024 Sorgulama ekranı üzerinden ile öğrenip yılbaşı bileti sorgulama işleminizi gerçekleştirebileceksiniz.

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        TELEFONDAN MİLLİ PİYANGO BİLETİ SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi'nin ardındna sıralı ve tam liste kazanan numaralar belli oldu. Milli Piyango sıralı ve tam liste numaraları Milli Piyango'nun resmi internet sitesinden öğrenebilir ve telefondan bilet sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Milli Piyango'nun internet sitesindeki yoğunluğa bağlı olarak, telefondan Milli Piyango yılbaşı bilet sorgulama işleminizi sayfamız üzerinden de hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

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        2024 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Büyük İkramiye Tutarı Ne Kadar?

        Milli Piyango Online tarafından 2024 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi büyük ikramiye tutarı açıklandı. MPİ Yılbaşı büyük ikramiyesi 400 milyon TL olarak belirlendi. Ayrıca, Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL oldu.

        Milli Piyango Teselli İkramiyesi Nedir?

        Milli Piyango’da büyük ikramiyeyi kazanan numarayı yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletiniz varsa teselli ikramiyesi almaya hak kazanırsınız.

        Milli Piyango'da Amorti Rakamları Nedir?

        Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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