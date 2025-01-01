Milli Piyango sonuçları 2025 ve bilet sorgulama Habertürk'te! 31 Aralık 2024 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi tamamlandı. Akşam saatlerinde başlayan çekilişte kazandıran numaralar, 600 milyon TL büyük ikramiye numaraları belli oldu. Milli Piyango sonuçları sıralı, tam kazandıran numaralar listesi de açıklandı. Canlı yayınlanan çekilişte en son olarak amorti numarası ve 600 milyon TL'lik büyük ikramiye çıkan numara çekildi. Amorti ve 600 milyon TL'lik büyük ikramiye kazanan rakamların da netleşmesiyle 2025 Milli Piyango sonuçları belli oldu.

Milli Piyango Sorgulama 2025

Milli Piyango sorgulama 2025 ekranı ile biletinize ikramiye isabet edip etmediğinizi çekilişin ardından MPİ Online tarafından sıralı tam liste yayınlandığında Milli Piyango resmi sayfası ya da haberimizin devamında yer alan numaralardan kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Biletinize büyük ikramiye, teselli ikramiyesi veya amorti çıkıp çıkmadığını Habertürk'ün 2025 Milli Piyango sonuçları ve online bilet sorgulama ekranı üzerinden kontrol edebilirsiniz.