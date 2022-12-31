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2023 Milli Piyango tamamı dağıtım garantisi nedir?

Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş sonuçları 12.30'da itibarıyla açıklanmaya başladı. Milli Piyango yılbaşı özel çeyrek, yarım, tam bilet alan şans oyunu tutkunları sonuçların açıklanmasıyla bilet sorgulama yapmaya başladı. Milli Piyango İdaresi bu yıla özel 'tamamı dağıtım garantili' ikramiye dağıtımı yapacak. İnternet kullanıcıları Milli Piyango tamamı dağıtım garantisinin ne olduğuna yönelik araştırmalarını sürdürdü. İşte detaylar.

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  • Milli Piyango tamamı dağıtım garantisi nedir? 2023 Milli Piyango tamamı dağıtım garantili büyük ikramiye ne kadar olacak?

    Bir yılbaşı klasiği olan Milli Piyango çekilişleri bu yıla özel tamamı dağıtım garantili olarak yapılacak. Büyük ikramiye bu seneye özel 200 milyon lira olurken,  toplam ikramiye tutarının 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacak. Peki "Milli Piyango tamamı dağıtım garantisi nedir? 2023 Milli Piyango tamamı dağıtım garantili büyük ikramiye ne kadar olacak? İşte konuya ilişkin tüm merak edilenler...

     
  • Milli Piyango tamamı dağıtım garantisi nedir? 2023 Milli Piyango tamamı dağıtım garantili büyük ikramiye ne kadar olacak?

    MİLLİ PİYANGO TAMAMI DAĞITIM GARANTİLİ NE DEMEK?

    Bu yıla özel olarak 200 milyon liralık büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili olacak. Yani bilet payına bakılmaksızın, Büyük Ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Ayrıca Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek.
  • Milli Piyango tamamı dağıtım garantisi nedir? 2023 Milli Piyango tamamı dağıtım garantili büyük ikramiye ne kadar olacak?

    2023 MİLLİ PİYANGO TAMAMI DAĞITIM GARANTİLİ BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

    Dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarının 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacağı yılbaşı özel çekilişinde, ikramiye dağıtım oranı da artırıldı. İkramiye kategori sayısı 13’ten 15’e çıkarıldı. Çekilecek olan kod sayısı da 622’den 1.012’ye yükseltildi. Böylece daha fazla sayıda oyun sever, daha fazla ikramiye kazanma şansına sahip olacak.

     
  • Milli Piyango tamamı dağıtım garantisi nedir? 2023 Milli Piyango tamamı dağıtım garantili büyük ikramiye ne kadar olacak?

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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