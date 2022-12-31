Bir yılbaşı klasiği olan Milli Piyango çekilişleri bu yıla özel tamamı dağıtım garantili olarak yapılacak. Büyük ikramiye bu seneye özel 200 milyon lira olurken, toplam ikramiye tutarının 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacak. Peki "Milli Piyango tamamı dağıtım garantisi nedir? 2023 Milli Piyango tamamı dağıtım garantili büyük ikramiye ne kadar olacak? İşte konuya ilişkin tüm merak edilenler...