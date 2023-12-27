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        Haberler Yaşam Milli Piyango MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI 2024 | Milli Piyango yılbaşı çekilişi çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları ne kadar?

        Milli Piyango yılbaşı çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları belli oldu! İşte 2024 yılbaşı çekilişi bilet fiyatları...

        Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları, Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. 31 Aralık Pazar akşamı gerçekleştirilecek yılbaşı çekilişinin ardından 400 milyon liralık büyük ödülün sahibi belli olacak. Toplamda 2 milyar 355 milyon 650 bin liranın tamamının dağıtılacağı 31 Aralık 2023 Milli Piyango yılbaşı çekilişi tam, yarım ve çeyrek biletler 9 Kasım itibarıyla satışa çıktı. İşte 2024 Milli Piyango tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2023 - 12:47 Güncelleme: 27.12.2023 - 12:47
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        Milli Piyango tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları, yeni yıla milyoner olarak girme umudu taşıyan vatandaşların gündeminde yer alıyor. 31 Aralık 2023 gecesi noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişle birlikte 2 milyar 355 milyon 650 bin lira dağıtılacak. 400 milyon TL'lik ikramiyenin kazananı olmak isteyenler Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatlarını sorguluyor. Milli Piyango yılbaşı biletleri Milli Piyango Online web sitesi, Milli Piyango mobil uygulaması ve Milli Piyango bayileri üzerinden 9 Kasım 2023 itibarı ile satışa sunuldu. İşte 2024 Milli Piyango tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet fiyatı...

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        MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI

        Milli Piyango yılbaşı biletlerini Milli Piyango Online web sitesi, Milli Piyango mobil uygulaması ve Milli Piyango bayileri üzerinden 9 Kasım 2023 itibarıyla satışa sunuldu.

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        MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR?

        Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 400 TL, yarım 200 TL ve çeyrek bilet 100 TL şeklinde olacak.

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        BÜYÜK İKRAMİYE 400 MİLYON LİRA

        Bu yıl 400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani bu yıl büyük ikramiyenin tamamı talihlilerin olacak.

        2 MİLYAR 355 MİLYON 650 TL İKRAMİYE DAĞITILACAK!

        400 milyon TL’lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini arayacağımız Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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