Haberler Yaşam Milli Piyango Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları: 2024 Milli Piyango yılbaşı tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları ne kadar?

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları: 2024 Milli Piyango yılbaşı tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için geri sayım başlamış durumda. Türkiye'nin dört bir yanında binlerce vatandaşın yeni yıla zengin olarak girmek için şansını deneyeceği çekilişin bilet fiyatları belli oldu. İşte, tam, yarım ve çeyrek olmak üzere 2024 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi fiyatları ve büyük ikramiye tutarı... Habertürk Giriş: 21.11.2023 - 11:03 Güncelleme: 21.11.2023 - 11:03 facebook

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Sisal Şans tarafından düzenlenen Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için arayışlar şimdiden başlamış durumda. Büyük ikramiyenin dudak uçaklattığı çekilişin bilet fiyaltarı açıklandı. 31 Aralık günü gerçekleştirilecek çekiliş öncesi hem bilet fiyatları hem de çekilişin büyük ikramiyesine dair ayrıntıları derledik!

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2024 YILBAŞI BİLETİ NE KADAR? Yılbaşı çekilişi özel Milli Piyango bilet fiyatları belli oldu. Buna göre 1 Ocak günü yapılacak çekilişte şansını deneyecekler için çeyrek bilet 100 TL, yarım bilet 200 TL, tam bilet 400 TL’den satılacak.