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        Haberler Yaşam Milli Piyango Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları: 2024 Milli Piyango yılbaşı tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları ne kadar?

        Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları: 2024 Milli Piyango yılbaşı tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları

        Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için geri sayım başlamış durumda. Türkiye'nin dört bir yanında binlerce vatandaşın yeni yıla zengin olarak girmek için şansını deneyeceği çekilişin bilet fiyatları belli oldu. İşte, tam, yarım ve çeyrek olmak üzere 2024 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi fiyatları ve büyük ikramiye tutarı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2023 - 11:03 Güncelleme: 21.11.2023 - 11:03
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        Sisal Şans tarafından düzenlenen Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için arayışlar şimdiden başlamış durumda. Büyük ikramiyenin dudak uçaklattığı çekilişin bilet fiyaltarı açıklandı. 31 Aralık günü gerçekleştirilecek çekiliş öncesi hem bilet fiyatları hem de çekilişin büyük ikramiyesine dair ayrıntıları derledik!

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        2024 YILBAŞI BİLETİ NE KADAR?

        Yılbaşı çekilişi özel Milli Piyango bilet fiyatları belli oldu. Buna göre 1 Ocak günü yapılacak çekilişte şansını deneyecekler için çeyrek bilet 100 TL, yarım bilet 200 TL, tam bilet 400 TL’den satılacak.

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        2024 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

        Milli Piyango tarafından 2024 yılında yapılacak yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi 400 milyon TL olarak olarak açıklandı. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkması durumunda sahibine 400 milyon TL kazandıracak.

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        31 ARALIK 2023 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ İKRAMİYE TABLOSU

        İkramiye Adedi İkramiye miktarı (TL) İkramiye tutarı (TL)
        1 ₺400.000.000 ₺400.000.000*
        2 ₺40.000.000 ₺80.000.000
        10 ₺4.000.000 ₺40.000.000
        20 ₺1.000.000 ₺20.000.000
        30 ₺750.000 ₺22.500.000
        10 ₺10.000 ₺100.000
        80 ₺75.000 ₺6.000.000
        100 ₺30.000 ₺3.000.000
        170 ₺15.000 ₺2.550.000
        800 ₺8.000 ₺6.400.000
        6.000 ₺5.000 ₺30.000.000
        40.000 ₺3.000 ₺120.000.000
        200.000 ₺1.200 ₺240.000.000
        700.000 ₺800 ₺560.000.000
        2.000.000 ₺400 ₺800.000.000
        63 Teselli İkramiyesi ₺400.000 ₺25.200.000
        Toplam: 2.947.276 Toplam: ₺2.355.650.000
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        MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ NASIL İZLENİR?

        Milli Piyango çekilişi millipiyangoonline sitesi üzerinden ve Youtube/MilliPiyangoTV adresinden canlı yayınla izlenebilir.

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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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