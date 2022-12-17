Milli Piyango'da yılbaşı özel çekilişi için artık geri sayıma geçildi. Biletlerin satışa sunulmasıyla beraber büyük ikramiyenin miktarı da açıklandı. Konuya dair en çok merak edilen Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar ve büyük ikramiye kaç lira sorularının cevaplarını derledik!



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