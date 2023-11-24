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        Haberler Gündem Milli Piyango yılbaşı bilet ikramiyesi 2024: Milli Piyango yılbaşı çekilişi tam bilet, yarım bilet, çeyrek bilet fiyatı ne kadar oldu?

        2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet fiyatları ve büyük ikramiye tutarı açıklandı!

        Kasım ayının ortalarına girilmesiyle yılbaşı bilet fiyatlarına ilişkin sorgulamalar hız kazandı. Yılbaşı bileti almak isteyen kişiler yılbaşı çeyrek, tam, yarım bilet fiyatlarını araştırıyor. Yılbaşı özel çekilişi için Milli Piyango bilet fiyatları ve büyük ikramiye tutarı netlik kazandı. İşte Milli Piyango 2024 yılbaşı bilet fiyatları ile konuyla ilgili ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2023 - 10:36 Güncelleme: 24.11.2023 - 10:36
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        Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet fiyatları... 31 Aralık yılbaşı gecesi düzenlenecek yılbaşı özel çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Piyango yılbaşı bileti fiyatları ve büyük ikramiye tutarı yılbaşına sayılı günler kala merak ediliyor. Milli Piyango çekilişinde dağıtılacak ikramiye tutarı açıklandı. Peki, 2024 Yılbaşı çekilişi tam bilet, yarım bilet, çeyrek bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte ayrıntılar...

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        2

        2024 YILBAŞI BİLETİ NE KADAR?

        Yılbaşı çekilişi özel Milli Piyango bilet fiyatları belli oldu. Buna göre 1 Ocak günü yapılacak çekilişte şansını deneyecekler için çeyrek bilet 100 TL, yarım bilet 200 TL, tam bilet 400 TL’den satılacak.

        MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        2024 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

        Milli Piyango tarafından 2024 yılında yapılacak yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi 400 milyon TL olarak olarak açıklandı. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye tam bilete çıkması durumunda sahibine 400 milyon TL kazandıracak.

        MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        31 ARALIK 2023 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ İKRAMİYE TABLOSU

        İkramiye Adedi İkramiye miktarı (TL) İkramiye tutarı (TL)
        1 ₺400.000.000 ₺400.000.000*
        2 ₺40.000.000 ₺80.000.000
        10 ₺4.000.000 ₺40.000.000
        20 ₺1.000.000 ₺20.000.000
        30 ₺750.000 ₺22.500.000
        10 ₺10.000 ₺100.000
        80 ₺75.000 ₺6.000.000
        100 ₺30.000 ₺3.000.000
        170 ₺15.000 ₺2.550.000
        800 ₺8.000 ₺6.400.000
        6.000 ₺5.000 ₺30.000.000
        40.000 ₺3.000 ₺120.000.000
        200.000 ₺1.200 ₺240.000.000
        700.000 ₺800 ₺560.000.000
        2.000.000 ₺400 ₺800.000.000
        63 Teselli İkramiyesi ₺400.000 ₺25.200.000
        Toplam: 2.947.276 Toplam: ₺2.355.650.000
        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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