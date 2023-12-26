Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Milli Piyango Milli Piyango yılbaşı bilet satışı ne zaman bitiyor? 2024 Milli Piyango yılbaşı bilet satışı hangi gün sona eriyor?

        Milli Piyango 2024 yılbaşı bilet satışı ne zaman, hangi gün bitiyor?

        Milli Piyango yılbaşı bileti satışı 9 Kasım itibarıyla başladı. Çeyrek 100 TL, yarım 200 TL ve tam 400 TL olarak satılan biletler ile milyoner olma şansını denemek isteyenler yılbaşı biletleri son satış tarihine sorgulamaya başladı. Yılbaşı çekiliş biletleri gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com adresi üzerinden ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden satışa sunuldu. İşte 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet satışı son tarihine ilişkin merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2023 - 10:25 Güncelleme: 26.12.2023 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Milli Piyango yılbaşı çekiliş heyecanı için geri sayım başladı. 400 milyon TL’lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini aranacağı Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde toplamda 2 milyar 355 milyon 650 bin TL dağıtılacak. Tam 400 TL, yarım 200 TL ve çeyrek bilet fiyatı 100 TL olarak açıklanırken bilet satışları ise 9 Kasım itibarıyla satışa sunuldu. 2024 yılına milyoner olarak girmek isteyenler "Milli Piyango 2024 yılbaşı bilet satışı ne zaman, hangi gün bitiyor?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Milli Piyango yılbaşı bileti son satış tarihi...

        2

        YILBAŞI ÇEKİLİŞİ İÇİN GERİ SAYIM!

        Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2023 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

        Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, oyunseverler amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçlarını Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden takip edilebilecek.

        3

        MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI!

        Milli Piyango yılbaşı biletlerini Milli Piyango Online web sitesi, Milli Piyango mobil uygulaması ve Milli Piyango bayileri üzerinden 9 Kasım 2023 itibarıyla satışa sunuldu.

        BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU!

        Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 400 TL, yarım 200 TL ve çeyrek bilet 100 TL şeklinde olacak.

        4

        MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET SATIŞI NE ZAMAN BİTİYOR?

        Yılbaşı çekiliş biletleri 31 Aralık Pazar günü saat 12.00'ye kadar seyyar ve gezici bayilerin yanı sıra internet sitesi üzerinden online olarak satışta olması bekleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Terör örgütünün sözde Süleymaniye sorumlusu etkisiz!
        Terör örgütünün sözde Süleymaniye sorumlusu etkisiz!
        İstanbul'da iki genç kafe çıkışı öldürülmüştü! Kadın ile tuzak!
        İstanbul'da iki genç kafe çıkışı öldürülmüştü! Kadın ile tuzak!
        Suç örgütlerinden ele geçirilen araçlar artık emniyetin
        Suç örgütlerinden ele geçirilen araçlar artık emniyetin
        Galatasaray'ın hibrit beki Barış Alper Yılmaz!
        Galatasaray'ın hibrit beki Barış Alper Yılmaz!
        Birden fazla ev için harç artacak
        Birden fazla ev için harç artacak
        Sıcaklık artıyor! Marmara'da kuvvetli rüzgar! 2 kentte kar var!
        Sıcaklık artıyor! Marmara'da kuvvetli rüzgar! 2 kentte kar var!
        Ucuz primle emeklilikte son hafta
        Ucuz primle emeklilikte son hafta
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Yengeç, Aslan ve Başak burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Netanyahu'ya mecliste protesto
        Netanyahu'ya mecliste protesto
        Öz kaynak enerjisi!
        Öz kaynak enerjisi!
        Yapay zeka yılı 2023
        Yapay zeka yılı 2023
        Okan Buruk rekoru egale etti!
        Okan Buruk rekoru egale etti!
        Aşka koşanlar
        Aşka koşanlar
        31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı
        31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı
        "Barış ile ilişkim yok"
        "Barış ile ilişkim yok"