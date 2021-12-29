Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişinin ne zaman yapılacağı, büyük ikramiyenin ne kadar olduğu ve tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatlarının kaç lira olduğu ile ilgili aramalarının yanı sıra biletin son 4 rakamına çıkan ikramiye de merak konusu oldu. İşte Milli Piyango yılbaşı bileti 4 bilene ne veriyor sorusunun yanıtı...



MİLLİ PİYANGO BİLETİ NE KADAR?



Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi tam bileti 120 TL, yarım bileti 60 TL, çeyrek bileti ise 30 TL olarak açıklandı.



Büyük ikramiye, satılan bilete çıkana kadar sürecek.